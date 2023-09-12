Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось в День района и города 9 сентября в Межпоселенческом центре культуры и досуга в Усмани благодаря участию в программе федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Местные жители теперь смогут в режиме реального времени смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих творчески площадок мира. Новшество позволит не только проводить онлайн-трансляции из всех уголков России, но и сделает концерты, проходящие во Дворце культуры более яркими и насыщенными.

В прошлом году Межпоселенческий центр культуры и досуга победил в конкурсном отборе Министерства культуры России и получил финансирование, на которое приобрели систему видеотрансляции за 4,1 млн рублей, новый светодиодный экран на сумму 1,2 млн рублей и цифровой сервер-камкодер за 315 тыс. рублей. Общая стоимость оборудования составила 5,7 млн рублей. В день открытия виртуального зала усманские зрители смогли насладиться творчеством Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, Всероссийский виртуальный концертный зал — знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании «открытого культурного пространства» России. С начала реализации нацпроекта «Культура» в Липецкой области открылись шесть виртуальных концертных залов. Кроме Усмани, они оборудованы в Липецкой государственной филармонии, липецком Доме музыки, Елецком историко-культурном центре «Прожектор», Данковском Доме культуры и Задонской детской школе искусств. «Не у всех жителей региона есть возможность посетить Большой театр или Московскую государственную филармонию, а придя на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.