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70-летие Липецкой области – значимая дата

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Народную эмблему 70-летия Липецкой области должны определить сами липчане. Для этого нужно пройти по ссылке и выбрать наиболее понравившийся вариант из  представленных. Голосование продлится до 29 сентября.

Работы подготовлены участниками творческого конкурса «Лучшая народная эмблема 70-летия образования Липецкой области», организованного управлением культуры и туризма и управлением цифрового развития региона. Согласно положению, эскизы могли предоставить авторы до 35 лет, направив их организаторам с 15 июня до 1 сентября.

Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2023 года. Победитель, набравший больше всего голосов, получит памятный подарок, а его работа будет использована в рамках празднования 70-летия образования Липецкой области.

«70-летие Липецкой области – значимая дата. Подойти к ее празднованию нужно основательно, с душой и, несомненно, привлечь к подготовке жителей. Потому что это событие важно для каждого, кто любит и ценит наш край», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

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