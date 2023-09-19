Новый сезон «Урока цифры» познакомит липецких школьников с применением технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики

Первый в новом сезоне «Урок цифры» пройдет с 18 сентября по 8 октября 2023 года в российских регионах, в том числе и в Липецкой области. Стратегическим партнером и разработчиком содержания урока является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, сообщили в управлении цифрового развития региона.

На «Уроке цифры» школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана и мобильная версия, для использования которой понадобится только телефон и доступ в интернет. Материалы к «Урок цифры» доступны здесь.

«Урок цифры» ежегодно проводят Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Урок направлен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. Тематические уроки помогут ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в ИТ-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в сфере информационных технологий. «Современные школы должны идти в ногу со временем. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают новые технологии и зачастую помогают определиться с профессией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлогодней акции к тренажерам «Урока цифры» за учебный год было сделано максимальное количество обращений за всю историю проекта – более 15,4 млн. А «Урок цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» прошли 2,6 млн человек.