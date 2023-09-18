Ремонтные работы, влияющие на подачу тепловой энергии в Липецке, планируют завершить до конца сентября, сообщила мэр города Евгения Уваркина на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

«Скоро наступят холода. Важно, чтобы дома и учреждения получили тепло вовремя и без неоправданных задержек», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подготовка ресурсоснабжающих, теплосетевых организации и управляющих компаний Липецка к предстоящему отопительному периоду началась сразу после завершения отопительного периода 2022 – 2023 годов. Финансирование всех мероприятий составило 707 млн рублей. Ремонт источников и сетей теплоснабжения проводился с мая по утвержденному графику. Значительная часть уже выполнена, ряд работ закончат до конца года. Так, в этом году филиалом ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» отремонтировано 8,4 км тепловых сетей, шесть единиц оборудования котельных и 32 производственных здания и сооружения. МУП «Липецктеплосеть» – 3,3 км теплосетей и 64 единицы оборудования котельных.

Также с целью подготовки к работе в осенне-зимний период проведены ремонты на сетях электро- и водоснабжения, в жилищном фонде и на объектах соцсферы. Отремонтированы внутридомовые трубопроводы, кровли, межпанельные швы, запорная арматура, заменены оконные блоки. В настоящее время проводятся проверки 3299 многоквартирных домов на предмет их готовности к даче тепла. До 29 сентября проверят теплосетевые и теплоснабжающие организации. Управление Ростехнадзора по Липецкой области, руководствуясь приказом Минэнерго, в октябре начнет проверку готовности к отопительному периоду муниципального образования город Липецк. Срок получения паспорта готовности – не позднее 15 ноября.

О подготовке Ельца к холодам доложил первый заместитель главы администрации городского округа Никита Родионов. По его словам, во всех 452 МКД с центральным отоплением, а также на объектах социальной сферы уже проведены промывка и опрессовка труб. Выявленные порывы устранены в полном объеме. Проверка Ельца Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по Липецкой области, в результате которой выдается паспорт готовности города, назначена на 27 сентября – 29 октября. Два дома, по которым проводятся дополнительные работы, – улица Новолипецкая, 3в и улица Хлебная, 3. Установка новых котлов на этих объектах завершится в течение месяца.