Они «буксируют» искусство

Ульяна КОКОТКИНА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

В текущем году проект липецкой галереи современного искусства «Буксир» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив для начинающих художников на тему «Резиденция современного визуального искусства «Современник». Отрадно, что в его реализации участвуют ельчане.

Сотрудники липецкой галереи современного искусства «Буксир» (слева направо): Дарья Ретюнских (Усмань), Ольга Трубицына (Елец), Сергей Авилов (Елец), Виолетта Подколзина (Елец), Виктория Александрук (Липецк).



У истоков

проекта

— Галерея «Буксир» появилась в Липецке в 2017 году. Наша миссия — создать место, которое могло бы объединить молодых художников в творческий клуб, а также с комфортом экспонировать их работы, причем самых разных форматов и направлений. Это позволит растить, развивать и совершенствовать местные таланты, — размышляет директор галереи, елецкий и липецкий фотохудожник Сергей Авилов. — Сейчас здание галереи закрыто на реконструкцию, но уже в сентябре будущего года планируем опять запустить новенький «Буксир». Экспозиция удобно расположится в самом центре Липецка и, на мой взгляд, станет уникальным пространством, идеально подходящим под новые требования времени и современного искусства.

Организаторы галереи, в числе которых и елецкие созидатели Ольга Трубицына и Виолетта Подколзина, намерены сотрудничать с художниками, работающими в разных жанрах: живописи, графике, фотографии, скульптуре, перформансе, инсталляции, паблик-арте. Кроме того, на базе «Буксира» планируют проводить (и такой опыт уже есть) лекции, мастер-классы, встречи поклонников арт- и фотоискусства, другие образовательные мероприятия.



Что сделано

и чего хотят?

Про опыт их организации упомянуто не случайно, ведь на счету у «буксиров» уже более 600 реализованных за 4 года проектов и 42 выставки. Например, «Школа цифрового искусства» и «Резиденция креативного мышления», которые тоже воплощались при помощи Президентского фонда культурных инициатив.

Предполагается, что в обновленном «Буксире» начнут сотрудничать специалисты со всей Липецкой области.

— Сегодня команда галереи реализует новую идею: мы представляем традиции липецкого края так, чтобы это было интересно подрастающему поколению, — рассказывает менеджер проектов галереи Виолетта Подколзина. — Я черпаю вдохновение из поездок в родной Елец, ведь здесь, да и в других городах и весях Липецкой области, каждая улица дышит историей. Наверное, поэтому хочется донести до молодежи мысль о сохранении этого наследия, о его отражении в современной форме. Хорошо, что в нашем новом проекте запланированы экскурсии по музеям липецкой земли, — подчеркивает ельчанка.



Замысел организаторов

По замыслу организаторов проекта «Резиденция современного визуального искусства «Современник», творческая молодежь, объединенная галереей современного искусства «Буксир», за два месяца посетит самые разные музеи нашего региона. Кроме того, им предстоит общение с художниками из разных городов России. И, наконец, под руководством своих кураторов юноши и девушки создадут собственные работы, начиная от фото и заканчивая перформансом и инсталляциями для общей выставки.

— Мы хотим дать современным художникам еще больше места для реализации своих творческих идей, а посетителям — больше качественных и интересных визуальных объектов, а также увлекательных мероприятий, ведь просвещение — одна из функций современного искусства, — подводит итог нашей беседе специалист галереи «Буксир» Ольга Трубицына.