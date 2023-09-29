С 80 лет пенсия увеличивается

— Мне исполнилось 80 лет. Знаю, что пенсия теперь будет больше. Хотелось бы узнать подробности.

Зоя ПАШКОВА

Сотрудники отделения СФР по Липецкой области объяснили, что пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере, увеличиваясь вдвое. При наличии иждивенцев размер фиксированной выплаты будет еще больше — в зависимости от количества лиц, находящихся на иждивении.

Обращаться за перерасчетом не нужно: он производится в проактивном режиме, т. е. в беззаявительном порядке. Обратите внимание: пенсия в новом размере выплачивается с месяца, следующего за тем, в котором исполнилось 80 лет.

Повышение не происходит при достижении возраста 80 лет, если человек получает пенсию по потере кормильца (например, когда супруга вместо своей по старости получает пенсию по случаю потери кормильца за умершего мужа). Также подобная выплата не увеличивается инвалидам I группы, так как они уже получают повышенный размер этой выплаты согласно своему статусу и независимо от возраста.