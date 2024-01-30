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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке. Один из них – поликлиника в микрорайоне Елецкий. Она рассчитана на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Здесь же откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приёмное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное.

«Темп работ хороший. Возвели все пять этажей, на стройке трудятся 120 человек. Укладывают кровлю, монтируют инженерные системы. Через неделю приступят к отделке и остеклению. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Строительство строго контролируем на всех этапах», – сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор посетил строящуюся школу в районе Опытной станции. Учебное заведение рассчитано на 1500 детей. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью.

«Стройка продвигается. Вокруг растут многоэтажки. Рядом уже два садика. Микрорайон получается красивым и комфортным. Огромная школа отлично в него вписывается», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Городской дворец молодежи «Октябрь» в Липецке планируют открыть после реконструкции по нацпроекту «Культура» в 2024 году. Игорь Артамонов также оценил ход работ. Укреплены конструкции, обновлена электропроводка и вентиляция. На сцене установлено световое оборудование. Остаются внутренняя отделка и благоустройство территории. «Октябрь» станет многофункциональным культурным пространством. Кроме проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий, здесь планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии. После реконструкции «Октябрь» сможет принимать более 700 посетителей одновременно.

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