Липецкую область на этой неделе на выставке «Россия» в Москве представляет Лебедянский район. Организаторы проводят многочисленные мастер-классы, викторины, развлекают гостей творческими выступлениями, читают краеведческие лекции. К примеру, посетители стенда Липецкой области узнали об архитектурной особенности Лебедяни – балконах-террасах. Их можно увидеть на старинных домах в центре города.

Лебедянцы щедры на подарки и сувениры. Каждый, кто ответит на вопросы викторины о лебедянской земле, получает в подарок большое яблоко – один из брендов края. Участники мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы, росписи пряников и деревянных игрушек «кони-лебеди» забирают с собой готовые изделия.

А еще на выставке представлены работы лебедянского мастера резьбы по дереву Александра Коновалова. Если прикоснуться к двухметровой ложке-загребушке – целый год человек будет «грести» здоровье, удачу, любовь или то, что загадает. А если потрогать чашу трех поколений – в семье будет лад.

«Муниципалитеты очень ответственно подходят к работе на стенде Липецкой области. Программа насыщенная, активности разнообразные, интересные и, самое главное, позволяют гостям узнать о нашем крае много необычного и захотеть его посетить», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Лебедянцы будут работать на выставке «Россия» до 4 февраля. Поучаствовать в перечисленных активностях можно каждый день до этого числа.