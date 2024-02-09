Н. В. Дерюгина: «Наш потенциальный читатель — молодежь»

Ирина МЕШАЕВА

Вместо стульев — удобные кресла и мягкие диваны, громоздкие стеллажи убраны ближе к стене, больше свободного пространства, на полках — разные настольные игры. Возможно, это библиотека «Набережная» лет через 10. По крайне мере, такой ее себе представляет заведующая Н. В. Дерюгина.

Заведующая библиотекой «Набережная» Наталья Владимировна Дерюгина.



День нынешний

и день минувший



Наталья Владимировна прекрасно знает, как время меняет привычные вещи. Если сравнивать «царство книг» 19-летней давности, когда она только пришла на работу, с нынешним — разница огромная.

— Раньше много людей приходило, так что в читальном зале порой свободных мест не оставалось, хорошие книги — нарасхват, — вспоминает Н. В. Дерюгина. — Сейчас другое время. Появились компьютеры — больше возможностей для получения информации. Поэтому и мы в библиотеке стараемся не отставать: осваиваем новые технологии, ищем своего читателя в интернет-пространстве. У нас есть страница «ВКонтакте», проводим игры, викторины для пользователей.

Конечно, в библиотеку заглядывают люди разного возраста и не всегда только за книгами. Пожилые приходят за общением: поделиться радостью, получить житейский совет. Как это ни грустно, но поколение ветеранов уходит. Кто придет ему на смену?

— Наш потенциальный читатель — молодежь, — уверена Наталья Владимировна. — Нужно учитывать ее интересы, и мы стараемся это делать.



«Давайте почитаем!»



Помогает в работе сотрудничество с образовательными организациями. У библиотекарей и педагогов — общие цели и задачи: они заинтересованы, чтобы дети больше читали. Для этого на базе «Набережной» и создан первый клуб.

— Он существует с 2006 года, — рассказывает Н. В. Дерюгина. — Это видеогостиная «Серпантин сказок и приключений». Школьная программа не охватывает весь объем детской литературы. Мы решили, почему бы не рассказать ребятам об интересных авторах и их произведениях, той детской классике, которую необходимо знать.

«Вы там устраиваете ЕГЭ», — слышит иногда Наталья Владимировна и отчасти соглашается: для подготовки к занятиям мало просто прочитать произведение, его надо основательно изучить. А без этого не выиграть состязание, ведь ребятам предлагают отвечать на вопросы викторины, рисовать, разгадывать кроссворды и даже придумывать шифровки.

— Учу читать внимательно, — говорит библиотекарь. — Это развивает память, мышление.

За 18 лет существования клуба его участники вырастают, зато приходят новые. Приятно, когда ребята узнают о занятиях от своих друзей и спрашивают, почему их не пригласили. «Что-то мы давно не читали», говорят, «давайте сделаем это!».



Плюс еще два клуба



Еще один клуб «Позитив +» объединяет людей пожилого возраста. Общие интересы сближают, и это не обязательно литература. За чаепитием обсуждают последние новости, поздравляют друг друга с праздниками, делятся рецептами.

— Среди участников есть одинокие люди, — говорит Наталья Владимировна. — Им в первую очередь нужно общение. Для них такие встречи — праздник. Они дружат.

Самое молодое из трех объединений — «Радуга творчества». Оно для школьников, которым нравится мастерить своими руками. Ребята с удовольствием участвуют в творческих мастер-классах, развивающих таланты юных ельчан.



Сладкий вкус победы



Как оценить уровень мастерства? Через участие в конкурсах. «Набережная» не раз становилась победителем и призером областного конкурса «Библиотека года». Ее руководителю особенно запомнился первый успех.

— По натуре я максималистка, — говорит Н. В. Дерюгина. — Для меня, кроме первого, иных мест не существует. Если берусь в чем-то участвовать, то должна быть по меньшей мере на 90% уверена в успехе.

Первое признание пришло в 2013 году, когда в номинации «Лучший библиотечный специалист» стала победителем и вместе с коллегами отправилась в Словению обмениваться опытом.

— Поездка запомнилась на всю жизнь. А еще тот самый сладкий вкус победы, — улыбается библиотекарь. — Сначала немного испугалась: до этого не то что за границей — в Москве никогда не была. Волнения улеглись, и мы с коллегами смогли насладиться путешествием: помимо Словении, побывали в Италии, увидели Адриатическое море. Конечно, встречались с нашими зарубежными коллегами, изучали их опыт.

Потом были еще победы. Из недавних — получил награду проект «Таланты в городе живут». Его Н. В. Дерюгина реализовывала совместно с преподавателем технологии школы № 15 О. В. Боевой. Работу посвятили Году педагога и наставника. Восьмиклассники знакомились с декоративно-прикладным творчеством, учились у елецких мастеров. Даже мальчишки вязали, вышивали бисером, плели макраме. Получились интересные уроки технологии.

— В этот раз немного расстроилась: проект занял лишь второе место, — говорит Наталья Владимировна. — Но все равно приятно, что наши старания оценили.



Ломаем стереотипы



На воплощение в жизнь всех творческих замыслов сегодня у заведующей библиотекой времени меньше — прибавилось бумажной работы: планы, отчеты. Да и помимо этого дел хватает.

Наталья Владимировна вспомнила забавный диалог с читателем, который состоялся много лет назад, когда она только пришла в профессию.

— Это вы библиотекарь? — уточнил посетитель, увидев девушку. — Я думал, здесь сидит старушка и вяжет.

На вопрос, почему именно вяжет, заметил: «А что тут еще делать?».

Ни вязать, ни вышивать, ни даже читать у здешних сотрудников времени нет. Книги — это дома, перед сном. А на работе составляют планы, презентации, готовятся к мероприятиям и проводят их.

— Подходим к любимому делу ответственно, — говорит Наталья Владимировна. — Тем, кто придет к нам, должно быть интересно. В противном случае посетители сюда не вернутся. Дети, молодежь сейчас преимущественно визуалы, слушать долгие лекции для них утомительно. Вот и стараемся разбавлять устный рассказ видеорядом.

Выбор пользователя

Для таких современных любителей чтения и придуманы электронные книги.

— Спросите, как мы с этим боремся, — улыбается Наталья Владимировна. — Да никак. Это выбор пользователя. Главное, чтобы читали.

Однако есть примеры, когда человек, натешившись электронной игрушкой, вновь возвращался к бумажным книгам. Этот неповторимый запах, шелест страниц — одном словом, особая магия.

Современная библиотека имеет возможность представить читателю литературу в любом формате, и на все есть спрос. К вопросу выбора отношение разное. Одни просят книгу, как сами говорят, «чтобы заснуть» — прочитал и забыл. Многие мужчины предпочитают военную прозу, фантастику, приключения, женщины — любовные романы.

— Есть и такие, кто, как говорится, «заходит в фонд», то есть выбирает книгу сам и, как правило, серьезную литературу, — рассказывает Н. В. Дерюгина. — Один постоянный читатель вот уже несколько раз брал повесть «Рожденная революцией». Произведение хорошо знакомо старшему поколению. Книга издана давно, пора бы списать, но ради одного-единственного поклонника произведения она так и стоит на полке, ждет своего часа.



Родом из детства



Для самой Наталья Владимировны такой знаковой книгой стало «Чудо-дерево» Корнея Чуковского.

— Мама работала в библиотеке и принесла мне этот достаточно увесистый том, — вспоминает Н. В. Дерюгина. — Это первая прочитанная мной книга, сборник я изучила от корки до корки — так он мне понравился. Но тогда, в детстве, мечты стать библио­текарем не было.

Хотелось работать с детьми. Поэтому и факультет в ЕГУ им. И. А. Бунина Наталья Дерюгина выбрала соответствующий — дошкольной педагогики и психологии. Сразу после окончания вуза предложили потрудиться в библиотеке. Пришла на год, осталась и не жалеет!

За эти без малого 20 лет работы первые читатели выросли, привели в стены «Набережной» своих детей. Многие превратились, по сути, в родных людей, в том числе и коллеги. Близким человеком стала и наставник в профессии Любовь Сергеевна Насибулина. До сих пор работают вместе!

— Я уверена: в жизни все случается не просто так, — говорит Н. В. Дерюгина. — Получается, нашла свое призвание. А библиотеки — они останутся, пусть и несколько в осовремененном виде. Нынешняя молодежь мыслит нестандартно, креативно. И нам тоже надо стараться быть с ней на одной волне.