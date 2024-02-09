новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Горожане

Н. В. Дерюгина: «Наш потенциальный читатель — молодежь»

0 2

Ирина МЕШАЕВА

Вместо стульев — удобные кресла и мягкие диваны, громоздкие стеллажи убраны ближе к стене, больше свободного пространства, на полках — разные настольные игры. Возможно, это библиотека «Набережная» лет через 10. По крайне мере, такой ее себе представляет заведующая Н. В. Дерюгина.

Заведующая библиотекой «Набережная» Наталья Владимировна Дерюгина.


День нынешний
и день минувший


Наталья Владимировна прекрасно знает, как время меняет привычные вещи. Если сравнивать «царство книг» 19-летней давности, когда она только пришла на работу, с нынешним — разница огромная.
— Раньше много людей приходило, так что в читальном зале порой свободных мест не оставалось, хорошие книги — нарасхват, — вспоминает Н. В. Дерюгина. — Сейчас другое время. Появились компьютеры — больше возможностей для получения информации. Поэтому и мы в библиотеке стараемся не отставать: осваиваем новые технологии, ищем своего читателя в интернет-пространстве. У нас есть страница «ВКонтакте», проводим игры, викторины для пользователей.
Конечно, в библиотеку заглядывают люди разного возраста и не всегда только за книгами. Пожилые приходят за общением: поделиться радостью, получить житейский совет. Как это ни грустно, но поколение ветеранов уходит. Кто придет ему на смену?
— Наш потенциальный читатель — молодежь, — уверена Наталья Владимировна. — Нужно учитывать ее интересы, и мы стараемся это делать.


«Давайте почитаем!»


Помогает в работе сотрудничество с образовательными организациями. У библиотекарей и педагогов — общие цели и задачи: они заинтересованы, чтобы дети больше читали. Для этого на базе «Набережной» и создан первый клуб.
— Он существует с 2006 года, — рассказывает Н. В. Дерюгина. — Это видеогостиная «Серпантин сказок и приключений». Школьная программа не охватывает весь объем детской литературы. Мы решили, почему бы не рассказать ребятам об интересных авторах и их произведениях, той детской классике, которую необходимо знать.
«Вы там устраиваете ЕГЭ», — слышит иногда Наталья Владимировна и отчасти соглашается: для подготовки к занятиям мало просто прочитать произведение, его надо основательно изучить. А без этого не выиграть состязание, ведь ребятам предлагают отвечать на вопросы викторины, рисовать, разгадывать кроссворды и даже придумывать шифровки.
— Учу читать внимательно, — говорит библиотекарь. — Это развивает память, мышление.
За 18 лет существования клуба его участники вырастают, зато приходят новые. Приятно, когда ребята узнают о занятиях от своих друзей и спрашивают, почему их не пригласили. «Что-то мы давно не читали», говорят, «давайте сделаем это!».


Плюс еще два клуба


Еще один клуб «Позитив +» объединяет людей пожилого возраста. Общие интересы сближают, и это не обязательно литература. За чаепитием обсуждают последние новости, поздравляют друг друга с праздниками, делятся рецептами.
— Среди участников есть одинокие люди, — говорит Наталья Владимировна. — Им в первую очередь нужно общение. Для них такие встречи — праздник. Они дружат.
Самое молодое из трех объединений — «Радуга творчества». Оно для школьников, которым нравится мастерить своими руками. Ребята с удовольствием участвуют в творческих мастер-классах, развивающих таланты юных ельчан.


Сладкий вкус победы

Как оценить уровень мастерства? Через участие в конкурсах. «Набережная» не раз становилась победителем и призером областного конкурса «Библиотека года». Ее руководителю особенно запомнился первый успех.
— По натуре я максималистка, — говорит Н. В. Дерюгина. — Для меня, кроме первого, иных мест не существует. Если берусь в чем-то участвовать, то должна быть по меньшей мере на 90% уверена в успехе.
Первое признание пришло в 2013 году, когда в номинации «Лучший библиотечный специалист» стала победителем и вместе с коллегами отправилась в Словению обмениваться опытом.
— Поездка запомнилась на всю жизнь. А еще тот самый сладкий вкус победы, — улыбается библиотекарь. — Сначала немного испугалась: до этого не то что за границей — в Москве никогда не была. Волнения улеглись, и мы с коллегами смогли насладиться путешествием: помимо Словении, побывали в Италии, увидели Адриатическое море. Конечно, встречались с нашими зарубежными коллегами, изучали их опыт.
Потом были еще победы. Из недавних — получил награду проект «Таланты в городе живут». Его Н. В. Дерюгина реализовывала совместно с преподавателем технологии школы № 15 О. В. Боевой. Работу посвятили Году педагога и наставника. Восьмиклассники знакомились с декоративно-прикладным творчеством, учились у елецких мастеров. Даже мальчишки вязали, вышивали бисером, плели макраме. Получились интересные уроки технологии.
— В этот раз немного расстроилась: проект занял лишь второе место, — говорит Наталья Владимировна. — Но все равно приятно, что наши старания оценили.


Ломаем стереотипы

На воплощение в жизнь всех творческих замыслов сегодня у заведующей библиотекой времени меньше — прибавилось бумажной работы: планы, отчеты. Да и помимо этого дел хватает.
Наталья Владимировна вспомнила забавный диалог с читателем, который состоялся много лет назад, когда она только пришла в профессию.
— Это вы библиотекарь? — уточнил посетитель, увидев девушку. — Я думал, здесь сидит старушка и вяжет.
На вопрос, почему именно вяжет, заметил: «А что тут еще делать?».
Ни вязать, ни вышивать, ни даже читать у здешних сотрудников времени нет. Книги — это дома, перед сном. А на работе составляют планы, презентации, готовятся к мероприятиям и проводят их.
— Подходим к любимому делу ответственно, — говорит Наталья Владимировна. — Тем, кто придет к нам, должно быть интересно. В противном случае посетители сюда не вернутся. Дети, молодежь сейчас преимущественно визуалы, слушать долгие лекции для них утомительно. Вот и стараемся разбавлять устный рассказ видеорядом.
Выбор пользователя
Для таких современных любителей чтения и придуманы электронные книги.
— Спросите, как мы с этим боремся, — улыбается Наталья Владимировна. — Да никак. Это выбор пользователя. Главное, чтобы читали.
Однако есть примеры, когда человек, натешившись электронной игрушкой, вновь возвращался к бумажным книгам. Этот неповторимый запах, шелест страниц — одном словом, особая магия.
Современная библиотека имеет возможность представить читателю литературу в любом формате, и на все есть спрос. К вопросу выбора отношение разное. Одни просят книгу, как сами говорят, «чтобы заснуть» — прочитал и забыл. Многие мужчины предпочитают военную прозу, фантастику, приключения, женщины — любовные романы.
— Есть и такие, кто, как говорится, «заходит в фонд», то есть выбирает книгу сам и, как правило, серьезную литературу, — рассказывает Н. В. Дерюгина. — Один постоянный читатель вот уже несколько раз брал повесть «Рожденная революцией». Произведение хорошо знакомо старшему поколению. Книга издана давно, пора бы списать, но ради одного-единственного поклонника произведения она так и стоит на полке, ждет своего часа.


Родом из детства

Для самой Наталья Владимировны такой знаковой книгой стало «Чудо-дерево» Корнея Чуковского.
— Мама работала в библиотеке и принесла мне этот достаточно увесистый том, — вспоминает Н. В. Дерюгина. — Это первая прочитанная мной книга, сборник я изучила от корки до корки — так он мне понравился. Но тогда, в детстве, мечты стать библио­текарем не было.
Хотелось работать с детьми. Поэтому и факультет в ЕГУ им. И. А. Бунина Наталья Дерюгина выбрала соответствующий — дошкольной педагогики и психологии. Сразу после окончания вуза предложили потрудиться в библиотеке. Пришла на год, осталась и не жалеет!
За эти без малого 20 лет работы первые читатели выросли, привели в стены «Набережной» своих детей. Многие превратились, по сути, в родных людей, в том числе и коллеги. Близким человеком стала и наставник в профессии Любовь Сергеевна Насибулина. До сих пор работают вместе!
— Я уверена: в жизни все случается не просто так, — говорит Н. В. Дерюгина. — Получается, нашла свое призвание. А библиотеки — они останутся, пусть и несколько в осовремененном виде. Нынешняя молодежь мыслит нестандартно, креативно. И нам тоже надо стараться быть с ней на одной волне.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Возможности ограничены, но желания безграничны!

Верная подруга — подарок судьбы

«Бактерии — они живые!»

Николай Курбаев — человек-легенда

В. С. Гудков всю жизнь со спортом!

1 из 33
Новости ВРФ