Постановление администрации городского округа город Елец от 08. 02. 2024 №150 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 15.12.2021 No1939 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов Муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов И предпринимательской иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа город Елец» (с изменениями 29.06.2022 No1300, oт 16.10.2023 No284)