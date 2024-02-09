новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Туризм

Елецкая история сферы гостеприимства

0 4

Роман ДЕМИН


Полвека назад, в 1974 году, в Липецке и Ельце созданы экскурсионные бюро системы Центрального совета по туризму и экскурсиям, позволившие дать местной сфере гостеприимства мощный толчок.

Бывшая гостиница Поповская (Мира, 119) — ныне главный корпус Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.


РОТ и Семашко


В Советском государстве внутреннему туризму уделялось большое значение. Оно и понятно, ведь за границу в те времена мало кого пускали. Экскурсии по различным городам и весям СССР считались не только развлечением, но и эффективной формой идеологической работы, направленной на пропаганду достижений страны, ее экономики, науки и культуры. И хотя расцвет этой отрасли в СССР пришелся на 70 — 80-е годы XX века, все начиналось гораздо раньше.
Еще в середине 20-х годов регистрируется Российское общество туристов (РОТ). Чуть позже оно преобразуется в Общество пролетарского туризма (ОПТ РСФСР).
В 30-х годах появилось Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий, объединившее около миллиона членов, почти сотню турбаз союзного значения и ежегодно вовлекавшее в путешествия и экскурсии более 6,5 миллиона граждан.
Между прочим, к становлению и развитию массового санаторно-оздоровительного туризма в стране основательно приложил руку наш земляк, первый нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко. По сути, именно он стоял у истоков создания всенародных здравниц и вообще этого направления, включавшего в себя курортный отдых, турпоходы и экскурсии.


Прирост отрасли гостеприимства


Советское туристическое хозяйство продолжало прирастать вплоть до Великой Отечественной. Война порушила многое. Но уже в 1945 году в стране возобновилась деятельность туристско-экскурсионного управления ВЦСПС.
В 1962 году в Москве создан Центральный совет по туризму (ЦСТ). В его состав вошли представители государственных и общественных организаций, а также учреждений, занятых в обслуживании туристов.
В 1969 году ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» для превращения туристско-экскурсионного дела в крупную отрасль хозяйства для обслуживания населения. Центральный совет по туризму и экскурсиям получил для развития материальной базы индустрии гостеприимства немалые деньги. Только профсоюзы выделили на это 500 миллионов тогдашних советских рублей. Соответственно объемы туристско-экскурсионных услуг за 5 лет (1970 — 1975) возросли с 260 миллионов до 1 миллиарда рублей. В СССР ежегодно появлялись новые отраслевые и заводские турбазы, гостиницы, здравницы, кемпинги. Во множестве городов как раз в этот период открывались бюро путешествий и экскурсий, в том числе в Липецке и Ельце. 


А как у нас с туризмом
было раньше?

Еще до революции Липецк слыл известным на всю Россию курортом, а вот приезжали ли в то время туристы в Елец? Конечно, приезжали! Правда, поводы для путешествий тогда были не совсем как сейчас, хотя, если вести речь, например, о религиозном туризме, то паломников наш город привлекал всегда. Еще бы! Их тянули сюда не только многочисленные храмы и красивейшие монастыри, но и возможность побывать на месте настоящего чуда. Ведь именно в Ельце в 1395 году случилось редчайшее для православных христиан событие — явление Богородицы.
Кроме того, многочисленные финансово-хозяйственные связи города (он долгое время считался хлебной столицей государства), елецкие ярмарки, на которых активно торговали с другими городами Российской империи, манили купцов и прочих деловых людей. Вот почему уже к концу XIX века в Ельце работали отели, заезжие дома, постоялые дворы, меблированные комнаты. В том числе и высококлассные по тем временам гостиницы — такие, как «Поповская» (ныне ул. Мира, 119), «Санкт-Петербургская» (ул. Мира, 98), «Орел» (ул. Коммунаров, 3).
В 1885 году в общероссийском журнале «Русская мысль» (кстати сказать, его владельцем и издателем был наш земляк, ельчанин В. М. Лавров) вышла публикация «Из записной книжки скучающего туриста», которую написал брат основателя МХАТа В. И. Немирович-Данченко. Так вот в его повествовании (пусть и не всегда лестном) речь идет как раз о Ельце. О наличии в городе туриндустрии также свидетельствуют старинные путеводители для странствующих особ, открытки с видами Ельца, прочие атрибуты, связанные со сферой гостеприимства.


Из прошлого —
в будущее

Но вернемся в эпоху развитого социализма. Именно в 70-х годах ХХ века экскурсионное дело ставится государством на широкую ногу. Для него разрабатывается законодательная и теоретическая базы, создаются методические пособия, инструкции, рекламная продукция, курсы по подготовке туристско-экскурсионных работников.
В Ельце первым профессионалом в этой сфере стала руководитель городского экскурсионного бюро Маргарита Ивановна Савинкова. Под ее руководством специалисты нового предприятия разработали десятки туристических и экскурсионных маршрутов по городу и его окрестностям. При помощи бюро ельчане отправлялись в другие города СССР и принимали сотни туристов со всей страны.
Позже, вплоть до 2017 года, в Ельце работало ООО «Бюро путешествий и экскурсий» (руководители А. Д. Маторина и И. Н. Карташова). Специалисты этой фирмы осуществляли организацию обзорных поездок и походов по Ельцу, его музеям и памятным местам. Кроме того, организовывали маршруты за пределы города. В разное время эта организация располагалась по разным адресам. Поначалу ее офис находился на улице Октябрьской, затем на ул. Спутников, 13 и, наконец, в самом центре города, на ул. Мира, 121.


А что сегодня?

Сегодня в городе действует некоммерческое партнерство (НП) «Елецкий туристско-информационный центр» (ЕТИЦ), некогда созданное совместными усилиями администрации муниципалитета и ректората ЕГУ им. И. А. Бунина. Несмотря на все возрастающую конкуренцию, организация занимает собственную нишу в индустрии гостеприимства, помогая путешественникам разобраться в разнообразии местных турпродуктов.
В Ельце есть современные комфортные гостиницы и бюджетные хостелы, уютные кафе и рестораны, сувенирные лавки и музеи. Постепенно город избавляется от аляповатой рекламы и «кричащих» вывесок, особенно в центре.
Кстати сказать, создание и внедрение так называемого дизайн-кода Ельца (помогает стилизовать под старину те же вывески, канализационные люки, другие детали городского пространства) шло с участием специалистов Елецкого туристско-информационного центра и, по словам его нынешнего руководителя Евгения Львовича Родионова, позволило сделать старинный город привлекательнее для путешественников. Пока сотрудники ЕТИЦ (всего их пятеро) квартируют в управлении культуры администрации Ельца, однако они с нетерпением ждут новоселья. В сквере им. М. М. Пришвина идет возведение нового дома для туристско-информационного центра, в котором гости города смогут ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными мероприятиями (например, фестивалями), экскурсионными маршрутами, а также приобрести сувениры или рукоделия наших мастеров и ремесленников.
Главной задачей ЕТИЦ по-прежнему остается продвижение Ельца как культурного центра и территории с удобной и развитой инфраструктурой сферы гостеприимства.


ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Наша цель — создание комфортных условий не только для жителей Липецкой области, но и, безусловно, для гостей, которые приезжают посмотреть на нашу природу и памятники, поклониться святым местам… Мы хотим, чтобы эти впечатления были приятными, чтобы к нам возвращались, — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов в одном из своих недавних выступлений.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Каким будет туристический центр Ельца

Новые правила: про багаж и еду

Путешествие в Аркаим

Сохранить, приумножить, показать

Как я в трех республиках побывал

1 из 4
Новости ВРФ