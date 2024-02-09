Елецкая история сферы гостеприимства

Роман ДЕМИН



Полвека назад, в 1974 году, в Липецке и Ельце созданы экскурсионные бюро системы Центрального совета по туризму и экскурсиям, позволившие дать местной сфере гостеприимства мощный толчок.

Бывшая гостиница Поповская (Мира, 119) — ныне главный корпус Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.



РОТ и Семашко



В Советском государстве внутреннему туризму уделялось большое значение. Оно и понятно, ведь за границу в те времена мало кого пускали. Экскурсии по различным городам и весям СССР считались не только развлечением, но и эффективной формой идеологической работы, направленной на пропаганду достижений страны, ее экономики, науки и культуры. И хотя расцвет этой отрасли в СССР пришелся на 70 — 80-е годы XX века, все начиналось гораздо раньше.

Еще в середине 20-х годов регистрируется Российское общество туристов (РОТ). Чуть позже оно преобразуется в Общество пролетарского туризма (ОПТ РСФСР).

В 30-х годах появилось Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий, объединившее около миллиона членов, почти сотню турбаз союзного значения и ежегодно вовлекавшее в путешествия и экскурсии более 6,5 миллиона граждан.

Между прочим, к становлению и развитию массового санаторно-оздоровительного туризма в стране основательно приложил руку наш земляк, первый нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко. По сути, именно он стоял у истоков создания всенародных здравниц и вообще этого направления, включавшего в себя курортный отдых, турпоходы и экскурсии.



Прирост отрасли гостеприимства



Советское туристическое хозяйство продолжало прирастать вплоть до Великой Отечественной. Война порушила многое. Но уже в 1945 году в стране возобновилась деятельность туристско-экскурсионного управления ВЦСПС.

В 1962 году в Москве создан Центральный совет по туризму (ЦСТ). В его состав вошли представители государственных и общественных организаций, а также учреждений, занятых в обслуживании туристов.

В 1969 году ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» для превращения туристско-экскурсионного дела в крупную отрасль хозяйства для обслуживания населения. Центральный совет по туризму и экскурсиям получил для развития материальной базы индустрии гостеприимства немалые деньги. Только профсоюзы выделили на это 500 миллионов тогдашних советских рублей. Соответственно объемы туристско-экскурсионных услуг за 5 лет (1970 — 1975) возросли с 260 миллионов до 1 миллиарда рублей. В СССР ежегодно появлялись новые отраслевые и заводские турбазы, гостиницы, здравницы, кемпинги. Во множестве городов как раз в этот период открывались бюро путешествий и экскурсий, в том числе в Липецке и Ельце.



А как у нас с туризмом

было раньше?



Еще до революции Липецк слыл известным на всю Россию курортом, а вот приезжали ли в то время туристы в Елец? Конечно, приезжали! Правда, поводы для путешествий тогда были не совсем как сейчас, хотя, если вести речь, например, о религиозном туризме, то паломников наш город привлекал всегда. Еще бы! Их тянули сюда не только многочисленные храмы и красивейшие монастыри, но и возможность побывать на месте настоящего чуда. Ведь именно в Ельце в 1395 году случилось редчайшее для православных христиан событие — явление Богородицы.

Кроме того, многочисленные финансово-хозяйственные связи города (он долгое время считался хлебной столицей государства), елецкие ярмарки, на которых активно торговали с другими городами Российской империи, манили купцов и прочих деловых людей. Вот почему уже к концу XIX века в Ельце работали отели, заезжие дома, постоялые дворы, меблированные комнаты. В том числе и высококлассные по тем временам гостиницы — такие, как «Поповская» (ныне ул. Мира, 119), «Санкт-Петербургская» (ул. Мира, 98), «Орел» (ул. Коммунаров, 3).

В 1885 году в общероссийском журнале «Русская мысль» (кстати сказать, его владельцем и издателем был наш земляк, ельчанин В. М. Лавров) вышла публикация «Из записной книжки скучающего туриста», которую написал брат основателя МХАТа В. И. Немирович-Данченко. Так вот в его повествовании (пусть и не всегда лестном) речь идет как раз о Ельце. О наличии в городе туриндустрии также свидетельствуют старинные путеводители для странствующих особ, открытки с видами Ельца, прочие атрибуты, связанные со сферой гостеприимства.



Из прошлого —

в будущее



Но вернемся в эпоху развитого социализма. Именно в 70-х годах ХХ века экскурсионное дело ставится государством на широкую ногу. Для него разрабатывается законодательная и теоретическая базы, создаются методические пособия, инструкции, рекламная продукция, курсы по подготовке туристско-экскурсионных работников.

В Ельце первым профессионалом в этой сфере стала руководитель городского экскурсионного бюро Маргарита Ивановна Савинкова. Под ее руководством специалисты нового предприятия разработали десятки туристических и экскурсионных маршрутов по городу и его окрестностям. При помощи бюро ельчане отправлялись в другие города СССР и принимали сотни туристов со всей страны.

Позже, вплоть до 2017 года, в Ельце работало ООО «Бюро путешествий и экскурсий» (руководители А. Д. Маторина и И. Н. Карташова). Специалисты этой фирмы осуществляли организацию обзорных поездок и походов по Ельцу, его музеям и памятным местам. Кроме того, организовывали маршруты за пределы города. В разное время эта организация располагалась по разным адресам. Поначалу ее офис находился на улице Октябрьской, затем на ул. Спутников, 13 и, наконец, в самом центре города, на ул. Мира, 121.



А что сегодня?



Сегодня в городе действует некоммерческое партнерство (НП) «Елецкий туристско-информационный центр» (ЕТИЦ), некогда созданное совместными усилиями администрации муниципалитета и ректората ЕГУ им. И. А. Бунина. Несмотря на все возрастающую конкуренцию, организация занимает собственную нишу в индустрии гостеприимства, помогая путешественникам разобраться в разнообразии местных турпродуктов.

В Ельце есть современные комфортные гостиницы и бюджетные хостелы, уютные кафе и рестораны, сувенирные лавки и музеи. Постепенно город избавляется от аляповатой рекламы и «кричащих» вывесок, особенно в центре.

Кстати сказать, создание и внедрение так называемого дизайн-кода Ельца (помогает стилизовать под старину те же вывески, канализационные люки, другие детали городского пространства) шло с участием специалистов Елецкого туристско-информационного центра и, по словам его нынешнего руководителя Евгения Львовича Родионова, позволило сделать старинный город привлекательнее для путешественников. Пока сотрудники ЕТИЦ (всего их пятеро) квартируют в управлении культуры администрации Ельца, однако они с нетерпением ждут новоселья. В сквере им. М. М. Пришвина идет возведение нового дома для туристско-информационного центра, в котором гости города смогут ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными мероприятиями (например, фестивалями), экскурсионными маршрутами, а также приобрести сувениры или рукоделия наших мастеров и ремесленников.

Главной задачей ЕТИЦ по-прежнему остается продвижение Ельца как культурного центра и территории с удобной и развитой инфраструктурой сферы гостеприимства.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

— Наша цель — создание комфортных условий не только для жителей Липецкой области, но и, безусловно, для гостей, которые приезжают посмотреть на нашу природу и памятники, поклониться святым местам… Мы хотим, чтобы эти впечатления были приятными, чтобы к нам возвращались, — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов в одном из своих недавних выступлений.