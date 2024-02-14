Нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, поможет восстановить 11 дорог к спортивным объектам в Липецкой области, восемь из них – в областном центре. К ремонтам приступят с установлением сухой и теплой погоды.

В Липецке комфортнее можно будет доехать до главного городского стадиона «Металлург» и стадиона «Пламя», расположенного в районе ЛТЗ. Вокруг «Металлурга» в порядок приведут все четыре улицы, которые его окружают. В микрорайоне Тракторостроителей отремонтируют улицу Ильича. На улицах Шерстобитова, Папина, Циолковского, Хренникова и бульваре Есенина располагаются фитнес-клубы, спортивные федерации и различные секции. На Стаханова – бассейн «Лидер».

В городе Грязи специалисты отремонтируют улицу Гагарина, ведущую к бассейну «Дельфин». В селе Доброе приведут в порядок участок дороги Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь, который проходит у плавательного бассейна «Юность». В Елецком районе в плане работ по нацпроекту автодорога от поселка Ключ Жизни до деревни Дерновка, по которой туристы и отдыхающие добираются к Воргольским скалам. Этот участок заповедника Галичья Гора стал тренировочной площадкой для профессиональных скалолазов. Высота трасс разного уровня сложности достигает 20 метров.

«Дороги – показатель уровня развития территории. Мы стремимся к тому, чтобы магистрали Липецкой области соответствовали высоким стандартам. Последние несколько лет в это направление вкладывается колоссальное количество средств, а качество работ контролируется в несколько этапов. В этом году в области по нацпроекту планируется ремонт более 350 километров региональных и муниципальных трасс, а с учетом других госпрограмм – не менее 600 километров», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.