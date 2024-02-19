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Благоустройство

«Виктория» — на пользу ельчанам!

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Татьяна Щербатых,
член Союза журналистов РФ


Год назад, 7 февраля 2023 года, состоялось торжественное открытие бассейна «Виктория» после капитального ремонта.


17 лет
без устали


Обновленный плавательный комплекс посетили губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов и глава Ельца Е. В. Боровских. Они пожелали спортсменам и физкультурникам новых достижений и дали старт эстафете юных пловцов из спортшколы № 1, тем самым запустив в эксплуатацию похорошевшее гидросооружение.
Оно без устали работало с 2005 года, закрываясь на профилактический месячник лишь раз в год. Напряженный режим, безусловно, приводил к изнашиванию оборудования, самого здания, а в конечном итоге потекла и чаша бассейна. В 2022 году его закрыли на капитальный ремонт.


Полное
обновление

Для проведения реконструкции понадобилось более 68 миллионов рублей. В ходе работ отремонтировали не только чашу, но и заменили технологическое оборудование, переливную емкость, вентиляцию и освещение, обновили раздевалки и душевые. Кроме того, установили зрительские трибуны, электронное табло и систему хронометража, что позволяет проводить соревнования высокого уровня.
Полностью изменились дизайн и цветовая гамма всех помещений, а еще тут появились все необходимые приспособления для маломобильных посетителей.


60 тысяч посещений: идут
и стар, и млад


В минувшем году коллектив бассейна продолжил оказывать основные традиционные услуги. Нынешний директор ФОК «Виктория» Т. Н. Абрамова рассказывает, что обновленное спортивное сооружение привлекает не только жителей города, но и соседей из Елецкого района. Недаром число любителей плавания, выбравших «Викторию», выросло на 5 процентов и достигло свыше 60 тысяч посещений в год!
По-прежнему здесь ежедневно (и, что немаловажно, бесплатно!) тренируются воспитанники спорт­школы № 1, их тоже становится больше — приятно накапливать опыт и навыки плавания в стильном, красивом месте! Раз в неделю приходят на занятия участники областного проекта «Активное долголетие» — группа здоровья успешно осваивает аквафитнес, что не только поднимает настроение ельчан серебряного возраста, но и положительно влияет на самочувствие.

Учат плавать
и взрослых


Большой популярностью у горожан пользуется обучение плаванию, причем не только детей, но и взрослых! Всего лишь за месяц (10 занятий) новичок не только перестает бояться воды и глубины, но и осваивает правильные, экономичные, безопасные техники, например, дыхания, что позволяет даже увеличивать объем легких! Инструкторы используют специальные приспособления, а небольшие (всего по 10 человек)группы обеспечивают практически индивидуальный подход к каждому, кто решил подружиться с водой. За год в «Виктории» таких насчитывается более 2,3 тысячи человек, из них без малого 150 взрослых!


Маломобильные тоже тут

Создание безбарьерной среды в физкультурно-оздоровительном комплексе дает возможность ежегодно заниматься плаванием почти тысяче человек с ограниченными возможностями. Один из видов специального оборудования для инвалидов стал специальный подъемник. Он помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата или тем, кому сложно самостоятельно спуститься в воду сделать это не напрягаясь — основой конструкции устройства служит сидение с приводом, позволяющим регулировать плавный подъем и спуск на воду.
В два раза больше возможностей
Обновление бассейна — хороший повод изменить, улучшить, пересмотреть структуру оказываемых населению услуг. Сегодня «Виктория» предлагает немало вариантов приятного и полезного времяпрепровождения: с октября прошлого года их перечень расширен вдвое — с 26 до 52 наименований!
Например, сеансы семейного плавания (в том числе и для многодетных) весьма актуальны в Год семьи! Ни для кого не секрет, что очень важно приучать малышей к активному образу жизни. Именно родители в первую очередь могут стать примером для популяризации спорта в семье, подобные традиции объединяют всех домочадцев, делают ячейку общества крепкой и дружной. С детьми и взрослыми занимаются опытные инструкторы Павел Владимирович Матвеев и Ирина Евгеньевна Фомина, умеющие сделать пребывание в бассейне полезным и интересным.


Чем больше,
тем дешевле!

Для постоянных клиентов введена система лояльности. Она предусматривает снижение цены: чем чаще приходишь в «Викторию», тем ниже стоимость посещения. Можно приобрести абонемент на длительный период — 30, 60 или 110 посещений.
Интересно и предложение подарочного сертификата: его можно выбрать на любые сумму и услугу — свободное плавание, обучение, аквааэробика, посещение сауны и т. д. Такой подарок подойдет мужчине, женщине и даже ребенку.
Есть возможность почувствовать себя настоящим профессионалом — почти Сальниковым, Поповым или даже Майклом Фелпсом и заняться спортивным плаванием, а после напряженной тренировки сходить в баню или инфракрасную сауну.
Вывод из всего этого один: кап­ремонт сделан не зря, ведь бассейн становится местом, где каждый найдет занятие по душе. Каким бы оно ни было, оно обязательно принесет пользу здоровью.


КСТАТИ:
По подсчетам специалистов, сегодня в городе более 53 процентов ельчан систематически занимаются физкультурой и спортом. Безусловно, в этом показателе немалая доля бассейна «Виктория».

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