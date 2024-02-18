Первый в России



Татьяна ЩЕРБАТЫХ,

член Союза журналистов РФ

Нынешний 2024 год — юбилейный для Елецкого техникума железнодорожного транспорта. Ему исполняется 155 лет, и он правопреемник открывшегося в нашем городе в далеком 1869 году первого в России ремесленного железнодорожного училища. В честь славной даты редакция газеты «Красное знамя» совместно с коллективом учебного заведения планирует публикацию серии материалов, рассказывающих об уникальном прошлом, удивительном настоящем техникума, его выпускниках и их судьбах, вкладе в развитие экономического и промышленного потенциала города, области и страны, о перспективах близких и далеких. Если у читателей газеты есть какие-либо материалы, связанные с ЕТЖТ, его выпускниками, преподавателями, просьба позвонить по телефону 8 (47-467) 6-35-35.

Первый материал рассказывает об истории создания учебного заведения.

Занятия строевой подготовкой.

реподаватели Елецкого техникума железнодорожного транспорта.

Бум строительства дорог



Своим появлением техникум обязан купцу первой гильдии Самуилу Соломоновичу Полякову, носившему в тогдашней России титул «железнодорожного короля», крупнейшему подрядчику строительства стальных магистралей. Именно ему в середине XIX века елецкое земство передало право на возведение дороги от Ельца до Грязей.

Предприимчивый купец, выходец из небогатой еврейской семьи на Могилевщине, свою деятельность начинал мелким исполнителем разного рода работ при строительстве шоссе в Московской губернии. А в 1866 году уже получил место оптового подрядчика на строительство Козлово-Воронежской железной дороги, впоследствии возводил магистраль от столицы Черноземья до Ростова. В наших краях при непосредственном участии Полякова построено 9 крупных ж. д. линий общей протяженностью 4 тысячи верст (4267 км).

Что касается дороги от Ельца до Грязей, то она появилась практически в течение года: работы по прокладке начались 1 мая 1867 года, а уже 30 августа 1868 года в Ельце торжественно встречали первый поезд из Грязей.



Спасибо «железнодорожному королю»



Но активное развитие железнодорожного транспорта столкнулось с отсутствием грамотных специалистов. Не хватало опытных и знающих свое дело машинистов, дорожных мастеров, телеграфистов, что не могло не сказываться на эксплуатации и содержании стальных магистралей. В России просто не было ни училищ, ни каких-либо других учреждений, готовящих специалистов среднего и низшего звена. Поэтому приходилось обращаться к иностранцам, чаще всего не знакомым с традициями, бытом, укладом жизни, да к тому же почти не владеющим русским языком и потому не спешившим переезжать на чужбину.

Назрела необходимость самим готовить нужные кадры. Не случайно главный инспектор частных железных дорог России Андрей Иванович Дельвиг, выступая в 1868 году на открытии Орловско-Витебской магистрали, высказался о «желательности учреждения специальных училищ для подготовки низших техников железнодорожной службы, недостаток которых составляет один из наиболее сильных тормозов к правильному устроению этой службы на наших дорогах».

Эта же мысль не давала покоя и «железнодорожному королю» С. С. Полякову. Он обратился к министру путей сообщения П. П. Мельникову с письмом, где изложил важному государственному деятелю свои соображения о необходимости открытия учебного заведения, готовившего бы специалистов для новой перспективной отрасли. А главное — сам брался учредить подобное учебное заведение.

Министр, по достоинству оценивший идею купца, 20 сентября 1868 года ходатайствует государю императору Александру II: «В начале построения железных дорог в России приглашались преимущественно машинисты-иностранцы и, конечно, переселялись не самые лучшие, образовавшиеся же впоследствии русские машинисты обучались обращению с паровозами лишь на практике, не имеют большей частью основательных научных сведений. Посему учреждаемое Поляковым училище, несомненно, послужит и образованию в России собственных сведущих машинистов и их помощников. Дорожные мастера, которые при ремонте железных дорог имеют весьма немаловажное значение в отношении правильности устройства пути и безопасного по оному движения, также требуют предварительной подготовки, нелегко достигаемой одной практикой. Затем и для образования дорожных мастеров предполагаемое училище будет весьма полезно. То же должно сказать и о мостовых мастерах, от которых зависит правильное содержание и исправление более или менее ценных мостовых сооружений».

И далее: «Сама местность для учреждения училища, то есть г. Елец, избрана весьма удачно, так как город этот представляет центральный пункт между несколькими железными дорогами и в нем находятся большие мастерские Орлово-Грязской железной дороги, окрестности Ельца изобилуют разными заводами и фабриками. По этим соображениям, признавая предложенное Поляковым техническое железнодорожное училище учреждением, заслуживающим полного внимания, как первое начало научному и практическому образованию в России хороших машинистов, дорожных и мостовых мастеров и других ремесленников по разным отраслям железнодорожного дела…».

И Полякова, и Мельникова император услышал: его Указом в 1869 году в Ельце при мастерских Орловско-Грязской железной дороги открыто первое в России ремесленное железнодорожное училище, названное по имени монарха Александровским. Устав утвердил сам министр путей сообщения Павел Петрович Мельников в феврале 1869 года, а официальное открытие приурочили ко дню рождения императора — 17 апреля.

К слову сказать, согласно уставу 1869 года здесь готовили «исключительно ремесленников для железнодорожного дела». Однако по мере деятельности училища становилось понятно: введенное уставом ограничение подготовки на пользу дела не шло. Поэтому в 1875 году приняли новый устав, значительно расширявший программу обучения, и училище занялось «приготовлением второстепенных техников для железной дороги: машинистов, дорожных мастеров, телеграфных механиков, телеграфистов, инженерных десятников».



Кто учился, чему и где



Тогдашними студентами становились подростки 14 — 17 лет, дети как железнодорожных служащих, так и дворян, купцов, мещан, низших воинских чинов. И не только ельчане — сюда приезжали учиться из 33 губерний России. Они изучали не только профильные предметы, но и точные науки, рисование и черчение, а также Закон Божий, пение и даже занимались гимнастикой. На уроках и после них царила жесткая дисциплина; учащиеся подчинялись правилам поведения во время занятий, на переменах и в повседневной жизни. К примеру, им запрещалось посещать маскарады и трактиры, а на театрализованные представления ходили только в праздники и с особого разрешения начальника училища.

Обучение вели 8 — 9 преподавателей, приглашенных из местной гимназии и соответствующих служб Орловско-Грязской железной дороги — в основном выпускники Петербургских институтов путей сообщения, технологического, а также Московского и Харьковского университетов.

Материальная база состояла из двухэтажного кирпичного здания учебного корпуса, еще одного каменного для учебных мастерских. Сюда же входили двухэтажный кирпичный и одноэтажный деревянный дома для проживания учащихся. В отдельном деревянном одноэтажном доме здесь же жил начальник училища, в тогдашний «кампус» входили также баня, прачечная, сад и гимнастический городок.

В 1891 году училище было передано его попечителем Даниилом Поляковым (сыном Самуила Полякова) в ведомство Министерства путей сообщения.

Училище с самых первых дней своего существования демонстрировало стремление к научному и техническому творчеству, уверенно шагало по пути прогресса. Например, для участия в первой всероссийской выставке в 1872 году, посвященной дню рождения Петра Первого, ельчане изготовили модель товарной железнодорожной платформы на рельсах в четверть натуральной величины (!), за что получили большую серебряную медаль. Не пропускали наши земляки и другие форумы — отметились на Всероссийской выставке 1882 года, в 1893-м — на гигиенической, а также на всемирной в Париже в 1900 году. Представители училища принимали активное участие в съездах русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России, где присутствовали такие известные ученые, как математик П. Л. Чебышев и химик Д. И. Менделеев.

В царские времена численность учащихся доходила до 100 человек, в год выпускалось около 30 мастеров. К 1917 году его окончили уже более 1400 человек.

(Продолжение следует).

В ТЕМУ:

Общеизвестно, что строитель и владелец нескольких железных дорог в дореволюционной России С. С. Поляков являлся еще и щедрым благотворителем. В Ельце, помимо училища, он внес в городскую казну 200 тысяч тогдашних рублей на возведение гимназии — именно такое условие ему поставили, разрешая прокладку пути от Ельца до Грязей. Примерно в те же годы он, говоря современным языком, спонсировал открытие в Москве Катковского лицея (давал среднее и высшее образование), а также учредил первое в России частное горное училище при Корсунских каменноугольных копях, выделил 200 тысяч рублей на общежитие для студентов Санкт-Петербургского университета. Всего на благотворительные цели Поляков пожертвовал более трех миллионов рублей. Огромнейшая по тем временам сумма!

Сведения о «железнодорожном короле» крайне скудны. Краевед и исследователь жизни в дореволюционном Ельце В. А. Заусайлов, опираясь на найденные им архивные документы, предполагал, что в конце XIX века в городе жили два брата Поляковых: Лазарь Соломонович и Самуил Соломонович. Оба отмечены как потомственные почетные граждане, Лазарь — сотрудник технического училища, Самуил входил в его попечительский совет. Есть сведения и о Давиде (в иных документах Данииле) Самуиловиче — скорее всего, сыне «железнодорожного короля», кандидате прав, почетном попечителе технического училища.

В архиве В. А. Заусайлова хранился и Краткий (на 46 страницах!) отчет о работе училища за 1908 — 1909 годы, подписанный начальником заведения Г. Вильгельмининым.