Совместный проект ОБУК «Липецкий областной краеведческий музей» и ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» является частью большого выставочного проекта Рязанского Кремля. Выставка будет пополнена предметами из фондов Липецкого областного краеведческого музея, которые в будущем 2025 году отправятся в Рязань на отчетную выставку проекта.

Как сообщили в липецком краеведческом музее, проект призван показать развитие Рязанского княжества через историю отдельных рязанских городов, многие из которых уже давно перестали существовать. Великое княжество Рязанское – одно из крупных государственных образований Руси. В XII – начале XVI веков оно занимало обширные территории по берегам Оки, Прони, Ранова, а также Воронежа, Мокши и Цны. Эти земли в настоящее время входят в состав целого ряда регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, таких как Рязанская, Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая области.

«Совместные проекты с другими регионами обогащают культурную жизнь Липецкой область и делают ее более разносторонней. Мы всегда поддерживаем налаживание культурного обмена между субъектами России и другими странами, поскольку это благоприятно сказывается и на общем фоне взаимоотношений, то есть и в экономической, и в социальной, и иных сферах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.