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«Цифровой ликбез» расскажет юным липчанам про защиту от доксинга и кражи аккаунтов

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Юные жители Липецкой области примут участие во всероссийском просветительском проекте в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Старт новому сезону дали «Лаборатория Касперского» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры РФ. «Юные липчане иногда забывают про осторожность в сети, а специальные занятия помогают ребятам понять, как безопасно использовать интернет», – считает губернатор региона Игорь Артамонов. 

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах страны. Материалы нового сезона посвящены таким темам, как защита от доксинга, кражи аккаунтов и мошенничества с использованием дипфейк-технологий. Программа обучения включают три мультипликационных видеоролика и методические материалы для педагогов.

С помощью видеороликов школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

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