О природе происхождения хлопка

Две «нежно любящие» друг друга женщины сцепились, и одна второй дала по уху. А потом долго пыталась доказать, что никакого удара не было.



Инцидент произошел еще в начале прошлой осени. Привлекли к суду распустившую руки в ноябре. За побои мировой судья обязала ельчанку заплатить 5 тысяч рублей административного штрафа. В январе городской суд рассмотрел жалобу на это постановление.

Что же произошло? Обычное дело: поссорились две дамы. О причине конфликта в документах не говорится, да де-юре она и не важна: главное, как в любом детективном сюжете, — развязка. Ельчанка Н. схватила гражданку О. за руку и, удерживая, влепила ей ладонью затрещину по левому уху.

Ударила больно, но последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») такая оплеуха не повлекла. Соответственно, пришедший на ЧП участковый составил протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

Примечательно, что удар наносился не только при свидетелях, но и под видеозапись. Оспаривая постановление мирового судьи, Н. утверждала, что обстоятельства, зафиксированные на видео, трактовались в материалах дела неверно: «никакого удара не было, а природа происхождения хлопка может быть различной, поскольку источников звука было несколько».

Однако городской суд решил, что виновность Н. мировой судья установила правильно и наказание назначила обоснованное. В материалах дела нарушений, противоречий и прочих огрехов нет. Поэтому постановление оставлено в силе, а жалоба Н. — без удовлетворения.