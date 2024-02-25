И. Г. Артамонов отметил «Мы из Ельца!»

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов наградил городское общественно-патриотическое движение «Мы из Ельца!» благодарственным письмом правительства региона.



Игорь Георгиевич вручил документ руководителю городской общественной организации Анатолию Михайловичу Бочарову на сцене ДК железнодорожников в торжественной обстановке с формулировкой: «За активную гражданскую позицию и участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО».

«Мы из Ельца!» действует в городе уже 17 лет, за это время немало сделало для активизации патриотической, культурно-просветительской, спортивно-массовой, военно-исторической, поисковой, краеведческой и иным направлениям работы. Например, совместными усилиями ельчан, а также их отечественных и зарубежных коллег (из Сербии, Польши, Италии, Австрии и других стран) установлены судьбы более 10 ельчан, участников Великой Отечественной войны, считавшихся пропавшими без вести. Благодаря нашим общественникам установлены личные данные 17 красноармейцев, погибших при освобождении Ельца, а их имена и фамилии, возвращенные из небытия, увековечены в мраморе на мемориальном комплексе в пригороде Ельца, в районе деревни Казинки. Наши общественники регулярно участвуют в международных и всероссийских научных конференциях, публикуют исследовательские статьи и книги, восстанавливают памятные доски в честь местных героев, ведут военно-патриотическое воспитание молодежи, делают другую важную работу по сохранению исторической памяти.

С началом СВО общественно-патриотическое движение «Мы из Ельца!» активно включилось в работу городского штаба «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Таким образом сохраняется связь времен и поколений, подчеркивается историческая миссия Ельца как города-воина, не раз выручавшего свое Отечество.