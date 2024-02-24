Шагают от победы к победе!

Елецкий танцевальный коллектив из ДК железнодорожников (директор Р. В. Булавин) «Шаг вперед» под руководством Юлии Шацких вновь взял гран-при престижного регионального фестиваля современной хореографии «Танцы на крыше».

Коллектив «Шаг вперед» и их наставница Юлия Геннадьевна Шацких с Кубком областного конкурса.



Выступавших на сцене липецкого городского Дворца культуры оценивало жюри трех составов: зрительское, прессы и профессиональные судьи. В числе последних были преподаватели вузов и ссузов искусств, специалисты областного Центра культуры, народного творчества и кино, а также департамента культуры администрации Липецка.

Мастера анализировали сценическую культуру, исполнительское мастерство, постановочную работу, хореографию и костюмы конкурсантов. Известно, что в таких случаях арбитры неохотно дают высшую награду фестиваля повторно одному и тому же коллективу, но пришлось, как и в прошлом году, ибо ельчане оказались лучшими!

Наши танцоры ездили на творческое состязание в составе двух групп — младшей и старшей, выступавших в номинации «Бэби-данс» (дети до 14 лет). Обе, безусловно, блеснули на сцене, несмотря на довольно жесткую конкуренцию, ведь им пришлось соперничать с хореографическими коллективами из всех городов и районов Липецкой области, а также с гостями нашего региона, причем для некоторых участников танцы — почти профессия.

Тем ценнее и желаннее заслуженные награды юных ельчанок из команды «Шаг вперед» и их наставницы Юлии Геннадьевны Шацких.

Наши девчонки привезли домой главный приз областного конкурса — гран-при, а еще соответствующий Диплом и Кубок фестиваля.

Кроме того, жюри прессы, впечатленное ярким и артистичным выступлением елецких звездочек, пообещало направить в Елец съемочную группу для подробного рассказа о том, где, кто и как растит юные таланты.