Школьники региона приглашаются принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая в этом году проходит уже в четвертый раз. Первыми свой уровень знаний проверили восьмиклассники лицея № 44 Липецка.

«Очень важно иметь представление о практическом применении знаний, полученных в школе. Подобные олимпиады не только способствуют этому, но и вызывают живой интерес за счет соревновательного характера и, разумеется, поощрения лучших», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Присоединиться к олимпиаде ученики 1-9 классов могут на портале «Учи.ру» с 1 по 31 марта. Прохождение всех заданий займет один час. Учащиеся разберутся, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. Им предстоит построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством. Будут обсуждаться вопросы, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах. Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».