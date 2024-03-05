Реализации национального проекта «Производительность труда» приступил еще один резидент особой экономической зоны «Липецк». Завод ООО «Гермес-Липецк» производит водогрейные, паровые и котлы на перегретой воде по переданной в Россию немецкой технологии Viessmann.

В феврале здесь прошло стартовое совещание, на котором присутствовали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Липецкой области.

«Цель проекта – создание на предприятии культуры постоянных улучшений, то есть каждый сотрудник будет участвовать в процессе выявления и устранения потерь. Руководство предприятия заинтересовано поддерживать эти инициативы и определять лидеров для завоевания новых позиций на рынке. Важно отметить и высокие профессиональные качества сотрудников, которые мы дополняем методикой внедрения бережливых технологий. В результате такого взаимодействия должен получиться мощный проект с высокими показателями успеха», – считает директор Регионального центра компетенций Александр Вартанян.

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Заявки принимают на официальном сайте производительность.рф. Все участники нацпроекта получают системные меры поддержки – бесплатное обучение по программе «Лидеры производительности», помощь в выходе на экспорт, льготные займы от Фонда развития промышленности, доступ к цифровым сервисам. «Повышение производительности труда за счет оптимизации производства и внедрения бережливых технологий имеет множество преимуществ, и грамотные руководители это понимают. Можно сказать, что удается увеличить объем выполняемой работы, сократив нагрузку на сотрудников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.