Совсем скоро начнется весенняя посевная компания. Закладка урожая 2024 года в Липецкой области началась еще в прошлом году с подготовки почвы, внесения удобрений и сева озимых. Сейчас в хозяйствах проверяют готовность техники, наличие семян, запасы минеральных удобрений.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в 2024 году в регионе снижается клин зерновых культур и увеличиваются площади под масличными и сахарной свеклой. 95% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Обеспеченность семенами по зерновой группе составляет 100%, технической – 80%. Минеральных удобрений, необходимых для подкормки в весенний период, завезено 105 % от потребности.

На поддержку отрасли растениеводства в текущем году из федерального и областного бюджетов будет направлено 1,6 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы для закупки семян, поддержки производителей зерновых культур, проведения агротехнологических работ, производства плодово-ягодной продукции, стимулирования производства картофеля и овощей, известкования кислых почв, проведения гидромелиоративных работ и сельскохозяйственного страхования.

Кроме того, на льготное краткосрочное кредитование проектов в отрасли растениеводства уполномоченным банкам будет выделено 356,6 миллиона рублей субсидий.

«Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики региона. Отличных результатов аграриям удается добиваться благодаря использованию передовых технологий и постоянной модернизации процессов», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.