Многодетные мамы имеют право досрочно выйти на пенсию при наличии страхового стажа не менее 15 лет. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2024 году должна быть не менее 28,2. Мамы с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше достижения пенсионного возраста — в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат на четыре года раньше — при достижении 56-летнего возраста. Многодетные мамы с пятью и более детьми выходят на заслуженный отдых в 50 лет.

Как сообщили в региональном отделении СФР, в Липецкой области в прошлом году досрочно вышли на пенсию 403 многодетные мамы. Из них 314 – воспитали троих детей, 49 — четверых и 40 – пятерых и более детей. Также правом на получение страховой пенсии досрочно обладают мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Однако это не распространяется на женщин, лишенных родительских прав.

Выйти на заслуженный отдых досрочно может и один из родителей ребенка с инвалидностью. Матери ребенка в таком случае пенсия назначается в 50 лет при наличии у нее не менее 15 лет страхового стажа, а отцу — в 55 лет, но стаж должен быть не менее 20 лет.

Кроме того, время, проведенное с детьми, учитывается при оформлении пенсии. Так, первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются в стаж и дают маме 2,7 пенсионных коэффициентов при назначении пенсии. Такой же период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж и более высокие пенсионные коэффициенты — 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще по 1,5 года стажа и 8,1 пенсионных коэффициентов.

Заявление на назначение пенсии можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области.

«Поддержке семьи и материнства отводится особе место в государственной стратегии развития. Это все делается не только для того, чтобы поднять рождаемость, но и чтобы создать максимально комфортные условия для воспитания детей достойными гражданами страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.