Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой. Вместе с губернатором региона Игорем Артамоновым он принял участие в открытии первого в России Центра молодёжной карьеры. Он находится в Липецке по адресу: ул. Студенческий городок, 24.

«Наличие такого пространства, функция которого связана с профориентацией, трудоустройством молодёжи, карьерным сопровождением, очень важно и актуально. Это напрямую соотносится с той работой, которую проводят высшие учебные заведения нашей страны. Ведь одним из главных показателей работы каждого вуза является трудоустройство выпускников», — сказал Валерий Фальков.

Задача центра — поддержка инициативной молодежи, популяризация осознанного подхода к выбору профессии и построению карьеры, разработка новых форм и механизмов для профориентационного нетворкинга, помощь в трудоустройстве и привлечение даже незаинтересованных, пассивных и равнодушных.

В центре будут проводиться профессиональные тесты «Куда пойти учиться», индивидуальные и групповые консультации по профориентации, тренинги по саморазвитию, профориентационные игры, дни карьеры, ярмарка учебных мест, открытые отборы, «Клуб родителей», индивидуальные и групповые консультации психолога.

Вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в церемонии открытия Центра молодёжной карьеры по видеосвязи. высоко оценила Центр молодёжной карьеры. Она высоко оценила новую площадку.

«Это уникальный опыт. Мы надеемся, что он будет востребован в других регионах», — сказала Татьяна Голикова.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что центр создан, чтобы помогать молодёжи выбрать профессию, найти работу. Заключены соглашения о взаимодействии со всеми вузами, колледжами и техникумами области. Работать будут с молодыми людьми от 14 до 35 лет.

«Липецкая область в числе пилотных регионов модернизировала все центры занятости. Мы провели полную перезагрузку. Сделали их более клиентоцентричными. Таких же принципов мы будем придерживаться и в работе Центра молодёжной карьеры. Наши специалисты помогут молодым людям пошагово выстроить карьеру. Это и ранняя профориентация, и помощь с выбором учебного заведения, и, разумеется, содействие в трудоустройстве», — сказал Игорь Артамонов.