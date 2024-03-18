Влияние сахарного диабета на зрение

Сахарный диабет, являясь самым распространенным неинфек­ционным заболеванием в мире, пред­ставляет одну из глобальных про­блем для мирового здравоохранения. Согласно данным Всемирной органи­зации здравоохранения (ВОЗ), число людей, страдающих диабетом, с 1980 г. увеличилось почти в 4 раза. Пациенты в течение короткого времени становятся инвалидами, среди этой группы больных по-прежнему высокий уровень смертности. В первую очередь это связано с различными сосудистыми осложнениями. Сахарный диабет может осложниться слепотой, почечной недостаточностью, привести к развитию гангрены. Инфаркт миокарда у больных сахарным диабетом возникает в 5 раз чаще, чем у здоровых людей, инсульты бывают в два раза чаще.

К основным офтальмологическим осложнениям сахарного диабета относится диабетическая ретинопатия, осложненная катаракта, вторичная глаукома и др.

Катаракта, или помутнение хрусталика, довольно распространенное заболевание среди людей пожилого возраста, в том числе и у больных сахарным диабетом. Если помутнение резко выражено, зрение быстро ухудшается, вплоть до полной его потери. Лечение катаракты на сегодняшний день проводится на высокопрофессиональном уровне. Зрение после такой операции восстанавливается полностью. Однако у больных диабетом любые операции, в том числе и на глазах, протекают благополучно лишь в тех случаях, когда диабет компенсирован. Это условие является первостепенным в подготовке пациента к операции хирургами-офтальмологами.

Другое, не менее серьезное осложнение диабета — диабетическая ретинопатия.

Что касается этого заболевания, то здесь все обстоит намного сложнее. На фоне постоянного повышенного сахара крови страдает сетчатка глаз. Основу сетчатки составляет сплетение мелких сосудов и нервных окончаний, обеспечивающих функцию зрения.

Осложнение сахарного диабета, обусловленное изменением сосудов сетчатки, называется диабетической ретинопатией. Причиной развития диабетической ретинопатии является длительная декомпенсация диабета. Сосуды сетчатки при этом заболевании становятся ломкими, проницаемыми, теряют эластичность, что приводит к изменениям всей ткани сетчатки, в частности, к кровоизлияниям. Диабетическая ретинопатия развивается постепенно, и даже выраженные ее стадии могут быть неощутимы для пациента, что в свою очередь чревато необратимой потерей зрения

Основные признаки диабетической ретинопатии:

мушки и пятна, плавающие перед глазами;

появляются трудности при чтении и работе на близком расстоянии;

неожиданное появление пелены перед глазами.

В лечении ретинопатии главную роль играет режим питания больного и нормализация углеводного обмена (применение сахаропонижающих препаратов).

Наиболее эффективным признан и успешно применяется во всем мире метод лазерной фотокоагуляции сетчатки. Своевременно и правильно проведенная лазерная коагуляция позволяет сохранить зрение даже на поздних стадиях диабетической ретинопатии. «Золотым стандартом» в офтальмологии стало сочетание лазеркоагуляции и интравитреальных инъекций препаратов из группы анти-VEGF при диабетическом макулярном отеке, одном из осложнений сахарного диабета, сопровождающегося резкой потерей центрального зрения.

При вторичной глаукоме с целью компенсации внутриглазного давления применяется лазерное, консервативное и хирургическое лечение с имплантацией различных моделей дренажей.

Тракционная отслойка сетчатки встречается при далекозашедших стадиях заболевания и требует только хирургического лечения – витреоретинального вмешательства.

Самым лучшим способом предупреждения ретинопатии является незамедлительное обследование у окулиста, если вам поставлен диагноз сахарный диабет. Если при первом обследовании диабетических изменений глаз не найдено, то в любом случае нужно повторять осмотр у офтальмолога не меньше двух раз в год, при выявлении диабетической ретинопатии – не менее 3х раз в год.

Снижение зрения при сахарном диабете занимает главное место, так как глаза влияют на качество жизни человека. Своевременно начатое и адекватное лечение позволят длительно сохранить зрительные функции и трудоспособность.

Таким образом, если у вас поставлен диагноз сахарный диабет, тогда независимо от того, нарушено у вас зрение или нет, нужно придерживаться некоторых правил:

посещать окулиста не меньше двух раз в год, даже при отсутствии жалоб, с обязательным осмотром глазного дна с мидриазом (широким зрачком);

выполнять все рекомендации врача, как эндокринолога, так и офтальмолога;

регулярно контролировать уровень глюкозы крови, артериальное давление и соблюдать диету;

вести здоровый образ с отказом от курения и алкоголя с умеренными физическими нагрузками (ходьба, гимнастика).

Главный специалист — офтальмолог

управления здравоохранения Липецкой областиПолянская Наталья Константиновна