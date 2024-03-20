Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в Парламентских чтениях. Это один из просветительских проектов Липецкого областного Совета депутатов в честь 30-летия регионального парламента. «Будем проводить Парламентские чтения на разные темы, важно обсуждать актуальные вопросы социального, экономического и политического развития нашей страны и региона», – отметил Игорь Артамонов.

В зале собрались представители органов исполнительной власти Липецкой области и парламентарии. Декан факультета Международных экономических отношений МГИМО МИД РФ Олег Пичков выступил с лекцией на тему «Россия в современной мировой экономике: вызовы и возможности».

В марте областной совет запустил ряд социальных проектов. Среди них «30 миллионов для Победы» – помощь нашим бойцам и «Правовая грамотность» – цикл встреч со студентами, трудовыми коллективами и общественниками с целью помочь им обезопасить себя от недостоверной информации и разъяснить, как себя вести с точки зрения законодательства в различных ситуациях.