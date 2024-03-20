Правительство Липецкой области и Корпорация МСП договорились о взаимодействии и развитии сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Соответствующее соглашение подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Липецкий малый бизнес активно пользуется программами льготного кредитования Корпорации МСП. Подписанное сегодня соглашение позволит укрепить наше сотрудничество. Мы хотим сфокусироваться на поддержке инновационного бизнеса. Очень заинтересованы в развитии туризма. Договорились о большем финансировании туристических проектов в регионе», – сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области зарегистрировано почти 40 тысяч ИП и юрлиц из сферы МСП и более 45,7 тысяч самозанятых. Численность занятых в МСП составляет 169,2 тыс. человек. За 2023 год Липецкий областной фонд поддержки МСП предоставил предпринимателям более 360 льготных займов на 700 млн рублей и более 145 поручительств на 810 млн рублей, что позволило привлечь бизнесу 2 млрд рублей. Соглашение предусматривает увеличение количества предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса.

«Укрепление сотрудничества поможет расширить охват предпринимателей Липецкой области мерами поддержки и повысить эффективность их использования. Малый и средний бизнес сможет привлечь финансирование при помощи гарантийной поддержки, включая «зонтичные» поручительства, стать поставщиком крупных госкомпаний, в том числе благодаря программам «выращивания» и участию в закупках, приобрести оборудование в льготный лизинг, получить сервисы и услуги на Цифровой платформе МСП.РФ», – отметил Александр Исаевич.

С 2021 года в рамках «зонтичного» механизма предоставления поручительств поддержку получило 291 предприятие на сумму 4,6 млрд. рублей. По данному показателю финансовой поддержки Липецкая область находится на 6 месте в ЦФО. По федеральной программе льготного кредитования в приоритетных отраслях (ПСК+1764), оператором которой также выступает Корпорация МСП, четыре липецких предприятия получили 500 млн рублей. По программе льготного лизинга одна компания смогла приобрести оборудование на сумму 6 млн рублей.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году Штаб Липецкой области был отмечен благодарностью от АО «Корпорация МСП» за эффективную работу по повышению уровня узнаваемости национального проекта МСП, популяризацию и продвижение мер поддержки малого и среднего бизнеса.