18-19 мая липчане пробегут одновременно вместе со всей страной. В областном центре пройдет VI Липецкий полумарафон – этап Всероссийского полумарафона Забег.рф, совмещенный с III Липецким Стальным марафоном. В честь юбилея Липецкой области слоты для жителей региона в этом году будут бесплатными. Для этого при регистрации на сайте необходимо найти пункт «Дополнительная информация», где в категории «Специальная категория» выбрать «Жители города Липецка и Липецкой области».Все остальные регионы регистрируются как обычно, без выбора категории.

«Липецкий марафон – одно из самых важных спортивных событий в регионе. Каждый год он собирает тысячи участников из разных уголков России. К нам приезжают профессиональные атлеты, любители и просто те, кто хочет проверить свои физические возможности и достичь новых высот. В этом году мы отмечаем 70 лет Липецкой области и решили сделать подарок жителям региона- бесплатное участие в забегах. Ждем рекордное количество участников в этом году», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На Липецкий полумарафон зарегистрировалось уже 4000 человек из 21 региона, 166 городов России. Их них более 3000 – жители Липецкой области. Впервые в истории Липецкий полумарафон пройдет в два дня. Участники смогут принять участие в 9 различных дистанциях для различных уровней подготовки:

Забег безграничных возможностей — 500 м;

Карнавальный забег — 500 м;

Дети (4-8 лет) — 500 м;

Дети ( 6+) и новички — 1,8 км;

Забег выпускников — 1,8 км;

6, 5 км (16+);

Забег-спутник (18+) — 10 км;

Липецкий полумарафон (18+) — 21 км;

III Липецкий Стальной марафон — 42,2 км.

Участников ждет масштабный спортивный праздник на Зеленом острове с неизменным ведущим Дмитрием Губерниевым и группой Guber Bend. Локация уже полюбилась многим, а обновленные трассы сделают мероприятие еще более интересным.

Для участия в этом масштабном спортивном событии необходимо зарегистрироваться на сайте. Перед выдачей стартовых пакетов организаторы проверят постоянную прописку жителей Липецкой области. Если вы зарегистрировались бесплатно, но не прописаны в Липецкой области, то для участия в старте вам необходимо будет оплатить слот в размере стоимости желаемой дистанции на момент возникновения данной ситуации.