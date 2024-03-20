Подвели итоги работы областного управления имущественных и земельных отношений. В рамках «гаражной» и «дачной амнистий» липчане стали владельцами более 770 земельных участков. Также получили участки и 63 многодетные семьи, а почти 450 семей встали на учёт. Из областной в муниципальную собственность было передано более 28 тысяч объектов. Более 10 700 объектов были перераспределены.

Было выявлено более 230 территорий под строительство общей площадью свыше 1930 гектаров. В оборот было вовлечено 73 участка площадью почти 100 гектаров. Около 10 гектаров было отдано инвесторам под строительство.

Получать ряд услуг регионального управления имущественных и земельных отношений стало проще. Теперь они предоставляются в офисах МФЦ и онлайн.

«Количество заявлений на оформление земли, поступивших через портал госуслуг, в 2023 выросло на 74%. Всё больше жителей выбирают дистанционный формат. Это удобно и позволяет экономить личное время. Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей пересматриваются форматы предоставления услуг и корректируются графики работы служб и ведомств», – отметил губернатор Игорь Артамонов.