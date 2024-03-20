Лесосеменная плантация вегетативного типа создаётся в Липецкой области. Работы по улучшению семенного генофонда в Липецкой области не велись более двадцати лет, сегодня они предусмотрены целями стратегического развития до 2030 года и стали возможны благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В 70-е годы прошлого века в Липецкой области были отобраны 93 элитные плюсовые сосны с наилучшими показателями качества кроны и ствола — сегодня этим деревьям более 100 лет и они стали донорами для клонирования. Черенки с элитных сосен срезают промышленные альпинисты на высоте до 30 метров. С наступлением вегетативного сезона учëные из ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» привьют черенки от лучших сосен региона на сеянцы сосны обыкновенной. В планах – создание лесосеменной плантации вегетативного типа, где привитые деревья, сохранившие лучшие качества донорских деревьев, дадут улучшенные семена.

Закладка плантации площадью 10 гектаров началась в 2019 году. Первые прививки были сделаны в 2021 году. На данный момент высажено около полутора тысяч деревьев, за которыми ведется постоянное наблюдение, обрабатывается почва и вносятся удобрения. В этом году мы проводим досадку погибших сеянцев и дополнение привоя на месте неприжившихся прививок.

Плантация расположена на территории Яманского заказника и огорожена двухметровым забором для защиты посадок от косуль и лосей, которые могут вытоптать или съесть молодые сосны.

«Восстановление и сохранение лесов – приоритетная задача нацпроекта «Экология». В Липецкой области эта работа ведется довольно успешно. Более девяти лет не допущено ни одного лесного пожара. Ежегодно на десятках гектаров высаживаются молодые деревца. Работников отрасли относятся к своим обязанностям ответственно и добросовестно, и это отмечают на федеральном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.