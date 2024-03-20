Как индейка стала перепелкой

«Если уж заводить живность, то только индеек», — считала Светлана Федоровна Грудева. Рассуждала так: птица большая, много диетического мяса. Однако на ее подворье царствует совсем другая птица. Мясо тоже диетическое, а вот размеры куда как скромнее. С. Ф. Грудева выращивает перепелок.



Началось с яйца



Сама не ожидала, что это окажется делом увлекательным и прибыльным, хотя и затратным. Началось с десятка высиженных курицей перепелиных яиц, которые достались Светлане Федоровне по случаю.

Выпускница физмата Елецкого пединститута когда-то работала воспитателем в детском саду. Потом занималась разведением кустарников и цветов, саженцы успешно реализовывала. Постоянные покупатели остались, только теперь обращаются к предпринимателю за ценным перепелиным мясом.



Тонкости птицеводства



Те первые птички получились достаточно крупные для перепелок, что удивительно. Это теперь Светлана Федоровна знает, что вес напрямую зависит от качества питания. Тогда неопытный птицевод методом проб и ошибок кормила своих питомцев, как сама говорит, всем на свете. Ну и попутно изучала в Интернете вопрос разведения перепелок.

Узнала, какие нужны клетки, и взяла в руки шуруповерт. Прочитала, что требуется для хорошего роста птицы, и в плюс к качественному корму стала добавлять в рацион питомцев траву и кукурузу. Результат не заставил себя ждать. Перепелки как на подбор, 500 — 600 г.

— Такими они вырастают, когда процент протеина в корме достаточно высок, — рассказывает С. Ф. Грудева. — Если правило не соблюдать, птички вырастут вполовину меньше. Кто тогда их будет покупать? Скажут: да тут и есть нечего. Предпочтут обыкновенную курицу.



Пальчики оближешь!



Вообще перепелиное мясо дорогое. Во многом потому, что затраты на разведение птицы немалые.

На подворье у Светланы Федоровны — три породы: «фараон», «феникс» и «техасский бройлер». Первая подходит для спортсменов: мясо красноватое, как у диких перепелок, и диетическое. «Фениксы», наоборот, напоминают курятину, мягкие, чуть с жирком. «Бройлеры» крупные, мясные.

А как они быстро готовятся! 20 минут в духовке — и можно подавать к столу ароматное, с румяной корочкой, нежное мясо. Перепелиный шашлык — тоже очень вкусно! И кто бы что ни говорил, мяса в этой небольшой птичке больше, чем костей (соотношение примерно 70 на 30).

Светлана Федоровна заботится еще и о том, чтобы ее продукция имела товарный вид, а потому решила приобрести вакууматор. Очень выручил соцконтракт, оформленный в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Главное — суметь воспользоваться



— Привыкла надеяться только на себя, — говорит С. В. Грудева. — Возможно, и сама бы справилась с покупкой всего необходимого, но времени б понадобилось гораздо больше.

Даже оформляя соцконтракт, Светлана Федоровна все еще не могла поверить, что это возможно вот так просто получить внушительную сумму. Но все получилось, и теперь есть у предпринимателя и вакууматор, и инкубатор, и добротные клетки. А еще — аппарат су-вид, который позволяет готовить мясо на водяной бане при низкой температуре. Оно получается нежным, с насыщенным вкусом и ароматом, да и хранится дольше.

— Соцконтракт — отличный помощник для того, кто сумеет грамотно распорядиться выделяемой суммой, — уверена Светлана Федоровна.