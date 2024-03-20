Преображение Ельца продолжается

Андрей ПАШИНСКИЙ



В Ельце активно ведутся работы по благоустройству и реконструкции муниципальных объектов. Главный инженер МКУ «УКС» Ельца В. Н. ГАЛКИН встретился с журналистом «Красного знамени» и рассказал о планах на 2024 год.



Кинотеатр станет дворцом



Здание бывшего кинотеатра «Луч» в этом году полностью переделают под Дворец молодежи — современный многофункциональный центр с местами для досуга молодых семей, помещениями, где можно заняться творчеством, например дизайном, или попробовать освоить информационные технологии. Администрация Ельца выиграла грант от Росмолодежи на реализацию этого проекта в сумме 116 млн рублей.

Старую постройку разберут до фундамента, на ее месте появится новое двухэтажное здание с функциональной внутренней планировкой, оборудованное всем необходимым, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Работы начнутся в ближайшее время, завершение планируется уже в декабре этого года.

Кафе «Caramel», расположенное в здании «Луча», не затронут, так как это частная территория. Однако фасад постройки должен быть единым, поэтому владелец кафе встретился с представителями УКСа и подрядной организации и также принял участие в проекте.



Школы обновляются



В этом году началась реконструкция второго корпуса школы № 8 на ул. Ефремовской (бывшая СШ № 22). Подрядчиком стала липецкая строительная компания «Альянс», занимавшаяся благоустройством школы № 24 и детских садов № 26 и 29. На нынешнем этапе закончены все демонтажные работы, третий этаж подготовлен под штукатурную отделку и проводку новых коммуникационных сетей. В школе тоже выполнена перепланировка. Ранее тут были темные коридоры, а в обновленном дизайне верхнюю часть стен оборудуют стеклянными световыми панелями.

Появятся классы для занятий танцами, шахматами, зоны отдыха и комфортного общения. Столовая и актовый зал ранее оставались совмещенными, теперь это будут два разных помещения. Кстати сказать, во время демонтажа напольного покрытия обнаружились корни деревьев, ранее росших на этом месте. Задача рабочих — полностью выкорчевать их, чтобы те не мешали современному ремонту.

Реконструкция ведется строго по графику, так как обновленную школу необходимо сдать уже в сентябре.



Покрасят

Каракумский мост



После проведения торгов, которые выиграла липецкая фирма, началась подготовка к покраске Каракумского моста. Выполнены работы, в ходе которых убрали оставшиеся свадебные замки (большинство срезали еще в прошлом году), зачистили старую краску и ржавчину. После грунтовки металлических конструкций мост покрасят двухкомпонентной краской, устойчивой к погодным условиям. Работы планируют завершить в июне.

ФОК планируют сдать в срок

Строящийся на ул. Героев многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс станет самым большим во всем регионе. Уже возведены три корпуса, в которых разместятся залы для занятий единоборствами, тяжелой атлетикой, а самый просторный станет универсальным. Сейчас тут строятся технические и бытовые помещения и зоны, идет монтаж внутренних перекрытий и коммуникаций, а затем настанет черед установки напольного покрытия и чистовой отделки. Уже смонтированы котельная, генераторная, трансформаторная станция, от них к корпусам сейчас проводят коммуникационные сети, после чего специалисты займутся пусконаладочными работами. Объект планируют сдать в августе, к этому времени необходимо не только завершить отделку всех корпусов, но и благоустройство прилегающей территории. Здесь работают около 70 человек и различная спецтехника, все задачи выполняются согласно графику.



Объекты

культурного наследия



Пристального внимания к себе требуют школы № 1 им. М. М. Пришвина и 15, так как они включены в реестр объектов культурного наследия. Эти здания с богатой историей, например, школа № 1 им. М. М. Пришвина ранее была Елецкой классической мужской гимназией, в которой учились писатели И. А. Бунин и М. М. Пришвин, религиозный философ С. Н. Булгаков, первый нарком здравоохранения СССР Н. А. Семашко, ректор МГУ А. С. Бутягин, тут преподавал философ В. В. Розанов.

Изучение истории этих зданий, помогал проводить известный елецкий архитектор А. В. Новосельцев. По ходу работы выяснилось немало интересных фактов, особенно связанных со школой № 1. Оказывается, в каждом классе тогдашней гимназии имелась собственная печь. Возможно, некоторые из них удастся восстановить.

Вообще, много нового и любопытного всплывает во время ремонтов и реконструкций старинных зданий. Так, во время восстановления мастерской драмтеатра «Бенефис» выяснилось, что раньше здесь имелась подвесная крыша, сделанная по проекту знаменитого архитектора В. Г. Шухова, известного по уникальному дизайну гиперболоидных башен (одна такая есть в с. Полибино Липецкой области в усадьбе Нечаева-Мальцева).