Как мы были кулинарами

Варвара ЧЕЧЕТКО,

ученица 3 «Б» класса гимназии № 11



На одном из недавних занятий мы защищали проект «Школа кулинаров». Учительница рассказала нам, как нужно правильно питаться, чтобы нормально себя чувствовать, быть бодрым и здоровым, расти и не болеть. Мы узнали также, какие продукты не очень полезны.

Третьеклассники защитили проект в «Школе кулинаров», каждый рассказал о своем любимом блюде.

Лиза Савушкина приготовила эту запеканку вместе с мамой.



В результате усвоили, что пища должна быть свежей, блюда разнообразными и сбалансированными. Обязательно нужно есть сырые овощи и фрукты.

Нашим домашним заданием стало приготовление разных блюд. Оказалось, что самый любимый продукт у большинства наших ребят — творог. И не зря! Работая над проектом, мы узнали, что он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, помогает укреплять зубы и костную ткань, в нем много витаминов. Особенно полезно есть его на завтрак. Мои одноклас­сники Дарья Дятлова, Артем Зубов, Антон Лабузов, Дмитрий Моргачев, Арина Новикова, Елизавета Савушкина, Артем Шевчук, Софья Шматова не только рассказали о рецептах приготовления блюд, которые они вместе с родителями делали из творога, но и и угостили вкусностями одноклассников.

Предпочтение фруктово-витаминным салатам отдали Есения Воронина, Ксения Оборотова, Филипп Манюков, Матвей Марутян, Егор Суслов, Михаил, Рассохин Артем Филатов.

А Артем Михайлюков угостил одноклассников салатом с микрозеленью, его он приготовил сам. Илья Меркулов рассказал об истории возникновения винегрета и призвал всех употреблять это полезное блюдо.

Овсяную кашу, овсяноблины, оладьи, блинчики, кексы рекомендовали употреблять Полина Карасева, Руслан Логвинов, София Проняева, Варвара Головина, Алиса Полунина и Андрей Добрин. Ксения Саввина рассказала о рецепте приготовления лапши, Кирилл Сериков — красного борща.

Оказывается, не все продукты полезны, некоторые ослабляют наш иммунитет и даже вредят здоровью, потому что содержат вредные химические добавки и красители. Мы поняли, что их употребление надо ограничивать. Нежелательны, к примеру, перекусы чипсами, конфетами, вредны для здоровья жареное мясо, соль, сахар, сладкая газировка, фаст-фуд.

Евангелина Федотова предложила рецепт полезных конфет и угостила ими ребят в классе. Нам понравилось!

Рецепт сладких конфет от Е. Федотовой:

Ингредиенты: 2 банана, 20 г какао, 4 шт. хлебцев, 1 плитка шоколада.

Приготовление: в блендере взбить все продукты до однородности, скатать конфеты, положить в морозилку на 10 минут. Растопить шоколад. Вынуть конфеты из морозилки и обмакнуть в растопленный шоколад.