Еженедельное совещание губернатор Липецкой области Игорь Артамонов начал с поручения провести профилактические беседы на тему безопасного поведения в интернете во всех школах и ссузах региона.

После трагедии в «Крокус Сити Холле», подросткам со всей страны начали приходить предложения от неизвестных лиц повторить подобный теракт в других городах страны. Скриншоты этих переписок были опубликованы главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

«Особенное внимание сейчас важно уделить нашим подросткам, молодежи. И со стороны учреждений образования, и со стороны родителей. Пожалуйста, следите за кругом общения ваших детей и их интересами», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме этого губернатор поручил проверить готовность руководства и сотрудников школ, учреждений культуры и спорта к действиям в чрезвычайных ситуациях.