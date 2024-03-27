Липецких школьников обучат кибербезопасности

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» начались в Липецкой области. Они продлятся до 26 апреля. В новом сезоне школьникам расскажут о беспарольных способах входа в аккаунты, о том, что такое доксинг и дипфейки, цифровой след и информационный шум, как соблюдать цифровой этикет и защищать личную информацию.

Как отмечают организаторы, посмотрев обучающие видеоролики, школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в интернете, но и развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. https://digital-likbez.datalesson.ru

«Осторожность в Сети – очень актуальный вопрос сегодня, когда участились случаи мошенничества и киберугроз. Подобные обучающие занятия помогают детям понять, как правильно пользоваться интернетом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.