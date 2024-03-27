Соцконтракт — ключевая тема встречи

Основатель компании косметики ручной работы «Bomb Milo» Ю. Черных, производитель подарочной и сувенирной продукции, основатель аромабренда «Sweetlandia» А. Мусатова, руководитель мастерской «Молот», кузнец и ювелир С. Ермаков в свое время оформили соцконтракт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О том, как помогла такая помощь в развитии своего дела, они рассказали на встрече со студентами ЕГУ им. И. А. Бунина в Елецком филиале центра «Мой бизнес».









В мероприятии также участвовала начальник отдела развития муниципальной экономики администрации г. Ельца О. Гладких. Социальный контракт на открытие собственного дела стал ключевой темой встречи. Также студенты узнали о том, кто такие самозанятые и кто может ими стать, говорили о содействии началу предпринимательской деятельности безработным гражданам, льготном кредитовании, о различных грантах для бизнесменов.