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Малый бизнес

Соцконтракт — ключевая тема встречи

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Основатель компании косметики ручной работы «Bomb Milo» Ю. Черных, производитель подарочной и сувенирной продукции, основатель аромабренда «Sweetlandia» А. Мусатова, руководитель мастерской «Молот», кузнец и ювелир С. Ермаков в свое время оформили соцконтракт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
О том, как помогла такая помощь в развитии своего дела, они рассказали на встрече со студентами ЕГУ им. И. А. Бунина в Елецком филиале центра «Мой бизнес».


В мероприятии также участвовала начальник отдела развития муниципальной экономики администрации г. Ельца О. Гладких. Социальный контракт на открытие собственного дела стал ключевой темой встречи. Также студенты узнали о том, кто такие самозанятые и кто может ими стать, говорили о содействии началу предпринимательской деятельности безработным гражданам, льготном кредитовании, о различных грантах для бизнесменов.

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