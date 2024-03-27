Фестиваль, объединивший мир

В марте на территории поселка городского типа Сириус (Краснодарский край) прошел Всемирный фестиваль молодежи, собравший более 20000 участников из 190 стран. Побывали там и ельчане. Они рассказали корреспонденту «Красного знамени» о своих впечатлениях от поездки, об интересных моментах, запомнившихся событиях и встречах.

Делегация Липецкой области на Всемирном фестивале молодежи.



«Запомню на всю жизнь!»



Мария БЕЛОЛИПЕЦКИХ, зам. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике:

— Всего от Липецкой области фестиваль посетили 63 участника, из которых 11 были из Ельца: студенты ЕГУ им. И. А. Бунина, специалисты по работе с молодежью и сотрудники управления культуры. Несмотря на дальнюю дорогу, добрались без происшествий. По приезде нас расселили в гостинице, а на следующий день мы отправились знакомиться с форумом и его участниками.

Первый день стал ознакомительным, его посвятили экскурсии по площадке фестиваля — Город молодежи мира, где представили пять павильонов-регионов (символизирующих 5 континентов), парк миниатюр и сцену для выступлений. Запомню это на всю жизнь! Например, в выставочном павильоне «Международный аэропорт ВФМ» развернулась масштабная выставка народов мира, где продемонстрировали важнейшие достижения нашей страны и партнеров фестиваля в различных отраслях. Для иностранных участников эта впечатляющая экспозиция стала отправной точкой программы и местом знакомства с Россией. Тут проходили мастер-классы, презентации, семинары и тренинги от ведущих экспертов различных крупных компаний.

Вместе с экипировкой нам выдали паспорта Города молодежи мира, где за активную деятельность каждого из нас (образовательную, культурную или спортивную) мы получали специальные печати или наклейки, за которые потом выдавались различные призы.

Одним из заданий было сфотографироваться со всеми Чебурашками (этот забавный мультперсонаж стал символом Всемирного фестиваля молодежи). На территории Города молодежи мира этот герой представал в самых разных образах, символизирующих традиционные ценности, направления творческого развития и многое другое. Миниатюрные копии Чебурашки выдавали всем участникам мероприятия.



Звезды вживую



Со второго дня началась основная программа форума. Утро этого и последующих дней сопровождалось шоу «Wake up city» («Просыпайся, город»), в ходе которого его участники под руководством олимпийских чемпионов делали зарядку, участвовали в интерактивных играх и могли насладиться выступлением популярных исполнителей. Кстати сказать, их концерты проводились еще и по вечерам.

С 11 часов и до отбоя каждый день работали различные площадки спортивной, культурной, образовательной и досуговой тематики. Были открыты для посещения павильоны разных регионов России, где проходили лекции, семинары и мастер-классы на самые разные темы. Здесь выступали известные политики, бизнесмены и деятели культуры: Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Милош Бикович, Константин Хабенский, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков и многие другие.

Всего за время пребывания на фестивале мы посетили более 800 площадок, мастер-классов, концертов, деловых встреч, получив не только положительные эмоции, но и новые знания и полезную информацию.

Особые эмоции у меня вызвало ледовое шоу Ильи Авербуха на открытии фестиваля. Было здорово увидеть вживую звезд мирового уровня. Всех поразило и удивило выступление Романа Костомарова: зрители аплодировали чувственному и эмоциональному выступлению фигуриста, пережившего из-за болезни ампутацию обеих стоп и частично кистей рук.



«Навстречу друг другу»



Вообще спортивной составляющей на фестивале уделили большое внимание. Например, организовали отдельную площадку экстремальных видов спорта, где молодежь под руководством опытных наставников могла кататься на скейтбордах и самокатах, училась выполнять различные трюки.

Наша делегация приняла участие в забеге «Навстречу друг другу». Более тысячи участников из разных стран преодолели дистанцию, проходившую по той самой трассе, где еще недавно состязались болиды «Формулы-1». Кстати, тут же проходили заезды фиджитал-гонки — интересного сочетания киберспорта и привычных автосостязаний. Сначала гонщики соревновались на компьютерном автосимуляторе, а затем — на настоящем картинговом треке.

Одним из запомнившихся и трогательных моментов стал обмен Чебурашками с участниками форума. Уникальным элементом стало то, что каждый такой Чебурашка был одет в традиционные наряды страны владельца игрушки, сделанные своими руками. Мне больше всего понравились платья со знаменитыми традиционными узорами, сделанные девушками из Гжели.

Очень запомнились ребята из Доминиканской Республики и Бразилии. Несмотря на языковой барьер, мы смогли выстроить с ними дружеское общение, обменялись подарками, делились яркими эмоциями.



Единство и дружба



Самыми масштабными мероприятиями стали шествие народов мира и закрытие фестиваля. Представители всех стран и народов в традиционных костюмах и с флагами шли, исполняя песни. Огромная колонна людей текла по улице, демонстрируя свои уникальные культуры. Несмотря на многообразие, ощущались единство и дружба народов. Наша делегация приняла участие в этом шествии под флагами Ельца и Липецкой области.

На масштабном закрытии фестиваля под названием «Костровая история будущего» выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он отметил, что главная задача Всемирного фестиваля молодежи — создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы молодым людям со всего мира общаться друг с другом, найти новых друзей и партнеров для будущих совместных проектов.

Несмотря на то, что участники мероприятия отличаются друг от друга внешне, их объединяют традиционные ценности, образующие общий фундамент жизни. Президент подчеркнул, что в мире нет места сегрегации, все люди равны с момента своего рождения. Молодые люди всего мира долго аплодировали и в один голос скандировали: «Россия!».



«На новом уровне»



Вячеслав ЧЕРВЯКОВ, сотрудник управления культуры администрации Ельца:

— Всемирный фестиваль молодежи стал для меня уже вторым, однако в этот раз я посетил его в роли не простого участника, а эксперта. Под моим руководством во всероссийском образовательном центре «Сириус», где преподаю уже три года, организованы мастер-классы по традиционным русским техникам ткачества и плетения для детей из разных стран. На мой взгляд, важно не только сохранять и передавать потомкам национальные традиции родного края, но и приобщать к ним людей со всего мира.

Приятно, что мое творчество выходит на такой высокий уровень и объединяет людей из разных государств, ощущаю себя частью этого грандиозного и уникального проекта.

Здесь я познакомился с людьми из разных уголков мира, нашел новых друзей, которые подарили незабываемые эмоции и массу впечатлений. Всемирный форум молодежи объединил нас и показал, что дружба народов распространяет дух единства по всему миру, укрепляя международные отношения.



«Незабываемые эмоции!»



Ольга ТРУБИЦЫНА, студентка филиала РАНХиГС при Президенте РФ:

— Когда начался прием заявок на Всемирный фестиваль молодежи, решила узнать подробнее об этом мероприятии и принять в нем участие. Составила портфолио, в котором отмечены успехи в олимпиаде по информатике (первое место), есть Почетные грамоты, документы участника грантовых проектов, реализованных совместно с галереей современного искусства «Буксир» в Липецке.

Затем написала эссе на тему милосердия и создала видеовизитку. Все это отправила организаторам Всемирного фестиваля молодежи, а через несколько дней мне сообщили об успешном прохождении отбора. Новость одновременно оглушила и обрадовала меня! Не верилось, что удалось попасть в число тех, кто посетит одно из самых масштабных и значимых событий нашей страны и всего мира.

Поездка получилась яркой, эмоциональной и запоминающейся. Больше всего понравились зажигательные концерты и шоу, заряжавшие позитивом на целый день. Мы посещали выставки, образовательные форумы, общались с соотечественниками и иностранцами. Каждое утро нас встречали волонтеры, они желали хорошего дня, дарили добрые эмоции, помогали ориентироваться на площадках фестиваля.

Как и многие гости мероприятия, приняла участие в забеге «Навстречу друг другу». Каждый из нас пробежал 4,6 км, и тот солнечный теплый день стал запоминающимся и также подарил яркие эмоции.

Очень понравился технопарк «Сбера», где с помощью нейросети «GigaChat» смогли пообщаться с цифровыми двойниками известных исторических личностей, созданных при помощи искусственного интеллекта. Можно было поговорить с Пушкины, Достоевским, Толстым. Они отвечали на вопросы, что дало необычную и уникальную возможность по-новому прикоснуться к истории. И тут вновь испытывались сильные эмоции.

А еще мне посчастливилось побывать на мероприятиях, где поучаствовала в открытом диалоге со многими росскийскими знаменитостями: гимнастками Диной и Ариной Авериными, группой «Уматурман», Евгением Мироновым, Екатериной Мизулиной и даже взять у нее автограф, а кроме того, и записать видеообращение к Липецкой области. Ну как такое забудешь?!

Андрей ПАШИНСКИЙ