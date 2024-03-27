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Первая полоса

В память о погибших в «Крокус Сити Холле»

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Минувшее воскресенье, 24 марта, было объявлено Президентом России В. В. Путиным траурным днем в память о погибших от рук террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов назвал теракт чудовищным преступлением и выразил соболезнование родным и близким жертв трагедии. С субботы (23 марта)ельчане несли цветы и мягкие игрушки к стеле «Елец — город воинской славы» на Красной площади. В воскресенье здесь в 10 часов собрались горожане, чтобы почтить память погибших и вместе со всей страной сказать «НЕТ!» терроризму и насилию. Участие в траурном мероприятии приняли десятки ельчан, а также представители власти, общественности Ельца, руководители города. Подобные акции прошли по всей стране. Президент России В. В. Путин почтил память погибших в одном из храмов в Ново-Огарево.
Красногорскому многоуровневому концертному залу «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева» было почти 5 лет. Эту площадку с максимальной вместимостью 6,2 тысячи человек открыл азербайджанец Араз Агаларов (его сын Эмин Агаларов — известный эстрадный певец). Данный комплекс очень популярен в отечественном шоу-бизнесе, там проходило множество концертов, театральных, спортивных и других мероприятий, снимались телешоу.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта около 20 часов. В тот вечер там должен был состояться концерт группы «Пикник», в другом помещении проходил детский всероссийский хореографический фестиваль (в нем участвовали и танцоры из Липецкой области; по счастью, никто из наших не пострадал).
В зал ворвалась вооруженная группа людей (по предварительным данным, четверо иностранцев), они начали расстреливать охрану и посетителей, подожгли здание.
По последним данным, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, пострадали 182. Среди погибших и раненых есть дети. По информации на понедельник, спасатели продолжали разбирать завалы сгоревшего концертного зала (он полностью непригоден для эксплуатации).
Заявлено, что семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь.
По официальной информации, нападавших и еще семерых, имевших отношение к теракту, спецслужбы задержали в субботу, 23 марта. Террористы пытались добраться до украинской территории, их «Рено» спецназ остановил в Брянской области в 100 км от границы с Украиной.
Четверо боевиков арестованы. По факту теракта возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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