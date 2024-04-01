О дорогах и не только

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



Глава Ельца Е. В. Боровских в очередной раз ответил на вопросы ельчан в Центре управления регионом (ЦУР) Липецкой области.



Ремонт ямочный

и капитальный



— Начало и середина весны (март и апрель) — это те месяцы, когда у населения возникает наибольшее количество вопросов к коммунальщикам по поводу ремонта дорог. Как раз тот самый период времени, когда мы должны приложить максимум усилий, для того чтобы как можно быстрее после зимы привести город в состояние, когда по нему приятно передвигаться на автомобиле или пешком.

По дорогам. Главное, что необходимо отметить: все трассы с твердым покрытием можно разделить на две категории. Первая: отремонтированные менее 5 лет назад и находящиеся на гарантийном обслуживании. Часто вижу комментарии в Интернете и слышу от людей: «Почему дорогу не так давно сделали, а она уже с ямой?». Такое бывает. Проблема не в том, что подрядчик в свое время не проследил за технологией укладки твердого покрытия. Каждую дорогу мы принимаем вместе со специальной лабораторией, которая исследует крепость асфальта, его влагонасыщенность и т. д. Если по этим и другим необходимым параметрам покрытие не подходит, мы такие работы не принимаем.

К примеру, часть дорожных работ по ул. Новолипецкой нами не принята, до сих пор идут суды с подрядчиком, мы отказываемся оплачивать то, что сделано некачественно.

Соответствующие по качеству дороги принимаются, и даже если на них в течение 5 гарантийных лет происходят какие-либо деформации, подрядчик за свой счет обязан их устранить. На проезжей части ул. Новолипецкой и Кротевича пятилетний срок еще не вышел, поэтому и на этих, и на других улицах, отремонтированная проезжая часть которых находится на гарантии, подрядчики в самое ближайшее время будут безвозмездно, без дополнительной оплаты, устранять выявленные дефекты. Ожидаем, что уже в первых числах апреля два подрядчика, у которых мы обнаружили подобные нарушения, выйдут на эти участки с ремонтными работами. Претензии им направлены.

Теперь о второй группе дорог. Это проезжие части улиц, капитально отремонтированные более 5 лет назад. Такие дороги ремонтируем сами. На это в городском бюджете были заложены деньги. Уже выбран подрядчик, и со 2 апреля работы должны начаться. Как и по текущему (ямочному) ремонту.

Преимущественно стараемся ремонтировать «картами»: если на определенном участке дороги имеется участок, где ямы и прочие деформации возникают систематически, то там заделывают повреждение не локально, а закрывают большую площадь. Такой ремонт более качественный и долговечный.

По ремонту дорог на ул. Лермонтова, Костенко, Свердлова, К. Маркса. По ул. Лермонтова и Костенко уже подготовлена проектная документация. Что касается ул. Лермонтова: вместе с правительством Липецкой области удалось найти источники финансирования, губернатор региона И. Г. Артамонов нас поддержал, выделив 75 млн рублей. Ориентировочно к середине апреля закончим конкурсные процедуры по выбору подрядчика, а с начала мая планируем приступить к первому этапу дорожных работ.

С ул. Костенко и Свердлова ситуация посложнее. В этом году собираемся там ремонтировать дорожное полотно «картами». Но из планов по капремонту проезжей части и тротуаров улицы не исключаются. Надеюсь, в ближайшем будущем получится включить их либо в новую целевую федеральную программу, которая будет формироваться на 6 лет, либо придется изыскивать другие возможности, как с ул. Лермонтова.

Ул. Северная и Дякина — улицы, по которым в объезд движется транспорт в связи с ремонтом моста. Особенно плохое дорожное покрытие в проезде Ламском.

Дело в том, что при планировании дорог рассчитывается определенная нагрузка на них — по количеству транспорта, проезжающего по трассе за определенный промежуток времени, по тоннажу, размерам машин и т. д. В данном случае мы прекрасно понимаем, что этот проезд не рассчитан на такой интенсивный трафик, и естественно дорога самор­тизировалась, пришла в неудовле­творительное состояние.

В этом году запланировали полностью поменять дорожное покрытие по маршруту объезда. Первые ремонтные работы, которые начнутся в апреле, затронут в том числе и данные участки. Думаю, за апрель-май проезжую часть здесь полностью восстановим.

В пер. 8 Марта ранее было обещано, что проезжую часть здесь отсыплют щебнем. Но мы подумали и решили, что лучше будет в рамках работ по ремонту дорог «картами» заасфальтировать этот проезд, тем более что он сравнительно небольшой.

Проблема приведения дорог в нормативное состояние для нас не теряет актуальности круглый год, она возникает не только весной. Все повреждения полотна стараемся устранять максимально оперативно.

Ельчане перечисляют улицы, где необходим ремонт дорог: Товарная, Рязано-Уральская, Путейская, Энергетиков, Октябрьская, Пушкина, Ключевая, Заовражная, Бабаяна, Дачная. Многие из них уже в плане текущего ремонта. У некоторых, как, к примеру, у участка проезжей части на ул. Пушкина, еще не истек гарантийный срок ранее проведенных дорожных работ. Исправлять будет подрядчик. По остальным объектам мы при поддержке депутатов горсовета, правительства Липецкой области планируем выполнить ремонт.



О тротуаре

на ул. Черокманова



— Жители ул. Черокманова просят сделать тротуар от дома № 3 до конечной остановки автобусов. Планирую лично встретиться там с людьми и все обсудить. Затем проработаем вопрос с муниципальной комиссией по безопасности дорожного движения.

Перекресток ул. Героев

и Коммунаров: в светофоре нет нужды

— Снова напомню о существовании в Ельце такого коллегиального органа, как комиссия по безопасности дорожного движения. В нее входят в том числе сотрудники ОГИБДД, ряда транспортных и дорожных организаций.

Комиссия рассматривала все «за» и «против» установки этого светофора. Пришли к выводу, что минусов от его функционирования будет больше, чем плюсов. Пока дорожная обстановка в Ельце такова, что потребность в данном объекте отсутствует.



Аргамаченский мост: ремонт

с опережением



— Ремонт моста идет хорошими темпами. Подрядчик даже немного опережает сроки, которые сам же для себя и определил, взяв повышенные обязательства.

Несмотря на то, что ремонтные работы запланированы до конца текущего года, есть намерение открыть мост к 1 сентября.



О вывозе ТКО

и опиловке деревьев



— Поступают отдельные нарекания по поводу работы нашего регионального оператора по обращению с ТКО. В рамках еженедельных совещаний мы рассматриваем и эти жалобы от ельчан, а также проблемы с вывозом мусора, которые выявляем сами. С «Тэко-Сервис» стараемся все оперативно прорабатывать. Положительный результат есть.

Система не идеальна, и сбои происходят по разным причинам: допустим, мусоровоз сломался, водитель заболел… Но в целом в течение 2 — 4 дней самые острые проблемы все же решаются.

Весна-осень — основные сезоны по опиловке деревьев. Особенно много порубочных остатков в частном секторе. Такие отходы несут к контейнерным площадкам. Регоператор не обязан вывозить растительные остатки, но мы пришли к общему соглашению по решению этой проблемы.

Большая просьба к ельчанам: если вы выкидываете такие остатки после опиловки, складируйте их в бункеры-накопители, не бросайте рядом с площадкой ТКО: ручной труд усложняет и затягивает по времени уборку этих ветвей.

Ранее в Петровском парке городские службы выпилили 69 аварийно-опасных деревьев. На их месте надо будет посадить новые, потому что парк теперь выглядит несколько опустевшим.

В парке 40-летия Октября выпилено порядка 30 таких деревьев, и данная работа продолжается. Получено разрешение на выпиловку здесь около 240 аварийно-опасных деревьев.

Поставлена задача: в течение года-двух выстроить функционирование городской парковой системы так, чтобы и опиловка старых, и высадка новых деревьев проводились регулярно и этот процесс шел незаметно для горожан.



Аспекты благоустройства



— Сквер в микрорайоне Александровском выглядит пустым, наверное, нужно подумать о том, как его озеленить. А также о сохранности здесь объектов благоустройства: ломают лавочки, навесы. Разумеется, в ближайшее время мы все это восстановим. Но хотелось бы, чтобы люди тратили свою энергию на позитивные дела, а не на вандализм.

Кстати, в текущем году по плану будет продолжено благоустройство площадки перед ДК железнодорожников.

Были вопросы по городскому пляжу. В рамках проекта по сохранению туристского кода Ельца получилось включить пляж в границы этой территории. Приобретены лежаки, другой инвентарь. До начала открытия купального сезона обязательно все это смонтируем и разместим.

В текущем году вынесено на голосование много интересных мест. За территорию от сквера Пушкина до пляжа, кстати, также можно проголосовать: она входит в перечень объектов — кандидатов на благоустройство на 2025 год.



Общественные туалеты: работают почти все



— Во всех парках Ельца общественные туалеты работают, кроме городского: там он запустится, когда потеплеет. Единственный объект, где не завершен ремонт, — туалет на ул. Л. Толстого. В прошлом году мы планировали его сделать с помощью одного елецкого предпринимателя. Но в силу различных объективных причин не получилось. В этом году обязательно все доделаем (часть работ уже проведена).



Общественный транспорт:

какие проблемы?



— Акцент жалоб на общественный транспорт смещается на нарушения, более несущественные, чем прежде. Конечно же, ни в коем случае не считаю, что это норма. Просто хочу напомнить, на что люди жаловались с самого начала.

Год назад была ситуация, когда два городских маршрута № 6 и 6-а выполняли объем перевозок лишь на 25% (по одному маршруту вообще не было автобусов, по второму ходила только половина из положенного количества).

Дали перевозчику шанс исправиться. Увидев, что ничего не меняется, забрали эти маршруты и передали муниципальной автоколонне.

Добавили автобусов, водителей.



По понятным причинам, все это потребовало времени. Зато теперь по этим маршрутам все нормализовалось.

По маршруту № 19 этой зимой были вопросы. Но в первую очередь они были связаны с изменением маршрутного движения. Закрылся аргамаченский мост, водителям стало сложнее передвигаться, особенно в гололед.

Но тем не менее процент выхода автобусов на линию сейчас в целом по городу — 85%. Это достаточно высокий показатель. Работаем над тем, чтобы было выше 90%. Муниципальная автоколонна этого уже достигла. Будем стараться, чтобы стремился к этому и частный перевозчик — ООО «Автолига».

Заверяю, что работа по мониторингу качества сервиса городских перевозок будет продолжаться.



Депутат

как посредник



— По муниципальным округам в Ельце избраны 25 депутатов. Каждый из них отвечает за определенную городскую территорию. Задача депутата — как можно чаще встречаться с избирателями в своем округе. Процесс получения от жителей того или иного сигнала и передачи его представителям исполнительной власти в данном случае самый быстрый.

Я регулярно встречаюсь с депутатами. Они постоянно рассказывают про разного рода проблемы, с которыми к ним обращаются жители. И мы, представители исполнительной и представительной власти, вместе пытаемся находить приемлемые решения таких вопросов.

Но, разумеется, вся эта работа не отменяет моих встреч с ельчанами. Желающие могут записываться на личный прием. Встречи на территориях также планирую проводить, но ближе к началу лета: апрель-май — очень насыщенные месяцы, многое намечено, в том числе работы по уборке города.



Почему отключается уличное освещение



— Основных проблем две. Первая — неисправность светильников. Она самая легкоустранимая: запас таких ламп есть, постоянно пополняется. По мере поступления заявок светильники заменяются.

Сложнее дело обстоит со случаями, когда освещение отключается из-за короткого замыкания проводов. Их протяженность по городу — более 250 км. Местами провода старые, оголенные, они могут замыкать при сильном ветре, после контакта с ветвями деревьев… В итоге отключается освещение на целой улице, а то и сразу на нескольких.

Единственный выход — заменить оголенные провода на современные изолированные. Ранее нами было закуплено около 45 км таких проводов. В этом году эти километры при финансовой помощи, оказанной бюджету города правительством Липецкой области, заменят. Продолжим подобную работу и в дальнейшем.



Потребность в спецтехнике



— Планомерно, с начала 2020 года, занимаемся заменой парка техники коммунальных служб. Действующего спецтранспорта явно не хватает для обеспечения максимально оперативной расчистки городских улиц от снега.

За последние 3,5 года удалось заменить все старые машины. Запланировано приобретение 12 единиц техники, на это требуется свыше 80 млн рублей. Работаем вместе с региональным управлением ЖКХ, правительством Липецкой области над тем, чтобы было выделено соответствующее финансирование.