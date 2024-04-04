Эти вехи важны, мы их помнить должны!

Роман ДЕМИН



Прошедший март и начало апреля ознаменованы несколькими круглыми датами и юбилеями, которые памятны для Ельца и горожан.



Поликлинике — 35,

пора ремонт тут начинать



Минуло 35 лет со дня открытия (1 марта 1989 года) межзаводской поликлиники № 2 (ныне это подразделение горбольницы № 2).

В то время это уникальное 7-этажное медучреждение (по елецким меркам высотка!), расположенное по адресу: ул. Гагарина, 5 и оборудованное лифтами, гордо именовали многопрофильным лечебно-профилактическим комплексом. За день он мог принять 850 посетителей. Первым руководителем тут стала главврач Инна Сергеевна Бурлакова.

Само здание комплекса строилось с 1978 года и оснащалось за счет средств елецких заводов «ЕЗТГ» (ныне АО «Елецгидроагрегат»), элементного (ПАО «Энергия»), «Гидропривод» (ОАО «Гидропривод»), «Эльта» и медицинского оборудования (увы, оба до наших дней не дожили).

В новом медучреждении располагались цеховые и участковая службы врачей, отделение восстановительного лечения, функциональной диагностики, водолечения, бассейн, клинико-диагностическая служба, дневной стационар.

Впоследствии были открыты отделение физиотерапевтическое и медицинской профилактики, онкокабинет, центр здоровья и женская консультация.

В разное время поликлинику возглавляли известные в Ельце врачи: Борис Юрьевич Волков (до 2006 года), Иван Иванович Груздев (2006 — 2013), Ирина Олеговна Феклина (ныне главврач горбольницы № 2), Мария Юрьевна Катурова и другие.

Сегодня коллективом из почти 150 врачей, среднего и технического персонала руководит заместитель главного врача горбольницы № 2 по поликлинике Екатерина Васильевна Скрябина.

Еще в 2016 году тут был проведен ремонт помещений, появилось новое оборудование, внедрены предварительная и электронная запись к специалистам.

В медучреждении работает участковая терапевтическая служба, современные бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории. Есть дневной стационар, женская консультация, а также отделения: хирургическое, лучевой диагностики, восстановительного лечения, медицинской профилактики, неотложной медпомощи на дому, Центр здоровья.

А уже в нынешнем году, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов, в рамках специальной региональной программы здесь пройдет масштабный ремонт. Обновятся помещения и специальное оборудование, а значит, медицинская помощь населению станет еще более эффективной. Реконструкцию намечено завершить до конца 2024 года.



О юбилее спой, гитара,

к тому же в нем пятерок пара



Елецкий государственный колледж искусств им. Т. Н. Хренникова отметил 55-летие.

Отпраздновало свой 55-й день рождения Елецкое музыкальное училище, основанное решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся 4 марта 1969 года. Ныне это Елецкий государственный колледж искусств им. Т. Н. Хренникова.

Директором нового учебного заведения стал музыкант и педагог Л. М. Жуков, а первыми учащимися — 60 человек, получавшие знания на отделениях хорового дирижирования и народных инструментов в течение 4 лет. Именно они, выпускники 1973 года, закладывали славные традиции, которые по сию пору продолжают студенты ЕГКИ им. Т. Н. Хренникова.

Когда в 1991 году в музучилище открыли художественное отделение, то приказом Минкульта РСФСР его переименовали в училище искусств, а еще 2 года спустя присвоили имя нашего выдающегося земляка, композитора Т. Н. Хренникова. Статус колледжа учебное заведение получило 27 марта 2008 года.

Сегодня коллектив ЕГКИ им. Т. Н. Хренникова возглавляет кандидат педагогических наук Виктория Юрьевна Бабайцева. Здесь можно получить специальности: инструментальное исполнительство (по различным видам инструментов), хоровое дирижирование, сольное, хоровое и народное пение, социально-культурная деятельность, живопись (станковая живопись), реставрация, а также дизайн.

На базе ЕГКИ им. Т. Н. Хренникова организованы оркестры народных и духовых инструментов, а еще смешанный академический хор. Педагоги и учащиеся — постоянные участники всех культурно-массовых мероприятий, проходящих в нашем городе. Они победители и призеры самых престижных всероссийских и международных конкурсов.



Такая картина—

в Ельце юморина



В минувший понедельник исполнилось 40 лет первому городскому празднику «Юморина» в честь Дня смеха, который провели 1 апреля 1984 года.

Его зачинателями стали руководители городского комитета комсомола и работники Дома культуры (ныне в нем расположен театр «Бенефис»).

В этот день по улицам Ельца прошло веселое карнавальное шествие с гармошками, бубнами, частушками, шутками, скоморохами и ряжеными.

После этого в ДК состоялась игра КВН между командами «Каскадеры», представлявшей студию пантомимы Дома культуры, «Ой-ля-ля!» — городское медицинское училище, «Саквояж» — ЕГПИ (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина) и «Флибустьеры» — районный узел связи. Победу тогда одержала команда «Каскадеры».



Поэтический дар

и царский гусляр

Наш земляк, поэт, офицер Сергей Сергеевич Бехтеев.



В предстоящее воскресенье исполнится 145 лет со дня рождения (7 апреля 1879 года, нов. стиль) нашего земляка, лицеиста, поэта, воспевавшего монархию, кавалергарда, а впоследствии белогвардейского офицера Сергея Сергеевича Бехтеева.

Он получил блестящее домашнее образование, которое продолжил в знаменитом императорском Александровском лицее (окончил в 1903 году). Тогда же потомственного дворянина из знатного рода зачислили в элитный Кавалергардский полк. Правда, служба продолжалась всего-то около года. В 1904 году С. С. Бехтеев увольняется в запас и работает земским начальником. У него был недюжинный поэтический дар. Ему отлично удавались монархические стихи, за что его даже прозвали царским гусляром.

Во время Первой мировой офицер возвратился в армию, отважно сражался на фронте и получил тяжелое ранение, которое залечивал в Ельце.

В нашем городе у Бехтеевых был собственный дом. Здесь Сергей Сергеевич нередко подолгу проживал и именно отсюда в декабре 1917 года он уехал в Орел и далее — вплоть до эмиграции. Причем именно в Ельце, еще в октябре, он написал одно из своих самых пронзительных стихотворений под названием «Молитва». При помощи сестры Зинаиды (в замужестве Толстой), знакомой с императрицей и великими княжнами, он отправляет пророческий стих в Тобольск, где под арестом находится царская семья. Позже стихотворение обнаружат в бумагах старшей дочери Николая II, великой княжны Ольги.

С. С. Бехтеев участвовал в гражданской войне на стороне Белой армии, а в 1920 году эмигрировал из Керчи в Сербию. Там 9 лет жил неподалеку от города Нови Сад, участвовал в деятельности монархических организаций, издавал соответствующие газеты. Затем в 1929-м переехал во французскую Ниццу и 16 лет, до самой смерти, служил тут ктитором домовой церкви во имя иконы Божьей Матери «Державная».

Похоронен за местном кладбище Кокад. На надгробье его могилы есть надпись: «Лицеист И. А. Лицея 59 курса. Царский поэт. Офицер Белой Армии Сергей Сергеевич Бехтеев 7/19 апреля 1879 г. — 21 апреля/4 мая 1954 г.».



Военной грозною порой

свой подвиг совершил Герой



Герой Советского Союза Георгий Дмитриевич Курбатов.

В воскресенье исполнится 105 лет со дня рождения отважного моряка, Героя Советского Союза Георгия Дмитриевича Курбатова, появившегося на свет в Ельце 7 апреля 1919 года.

Он стал участником Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой в ночь с 12 на 13 ноября 1944 года советские катерники провели рейд по высадке десанта в сильно укрепленный фашистский порт Лиинахамари. Атака рассчитывалась на внезапность и быстроту.

Торпедные катера благополучно миновали вход в гавань и на скорости почти в 70 километров час понеслись к прибрежным пирсам. Старшина II статьи Г. Д. Курбатов помог быстро пришвартовать ТК к стенке пирса и прикрывал десант автоматным огнем. Однако на обратном пути в корму корабля угодил фашистский снаряд.

Взрыв контузил многих членов команды, повредил рулевое управление. Катер беспомощно завертелся на месте, превратившись в легкую мишень для немцев. Вот тут-то в который раз проявил свой мужественный характер Курбатов.

Несмотря на ранения, он принялся маневрировать кораблем при помощи попеременного включения правого и левого двигателей. Таким образом, метр за метром, рыская носом из стороны в сторону искалеченный кораблик все же ушел из-под обстрела, а когда вернулся на родную базу, в его бортах, палубе и надстройках техники насчитали свыше 200 пробоин.

Находчивому матросу, спасшему экипаж и катер, за отвагу и мужество присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1949 году Георгий Дмитриевич уволился с морской службы и вернулся в Елец. Долгое время трудился руководителем местного автотранспортного предприятия. Умер 19 апреля 1991 года, похоронен на городском кладбище Ельца. Память о нем хранится не только в сердцах земляков, но и в названии одной из городских улиц.