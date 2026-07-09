Роман ДЕМИН

9 июля 1997 года распоряжением Государственного комитета РФ по управлению госимуществом «О передаче памятников истории и культуры Воронежской епархии», церковь Успения Пресвятой Богородицы была возвращена Русской православной церкви.



Этот величественный и самый высокий в городе храм (крест колокольни вознесен на высоту 79 (!) метров) — памятник истории и культуры федерального значения. Он красуется на пересечении нынешних улиц К. Маркса и Советской.

Однако изначально Успенская церковь находилась рядом с местом, где ныне стоит Вознесенский собор. Причем ее история уходит своими корнями в XVI век — время возрождения елецкой крепости. В те далекие времена обитель Божия была деревянной.

В середине XVII века ей даже довелось какое-то время побыть местным собором, поскольку главный городской храм (Воскресенский) располагавшийся неподалеку сгорел. А примерно сто лет спустя (25 января 1853 года) состоялось освящение уже каменной Успенской церкви.

Ее новая история начинается в 1815 году. Тогда ельчане начали собирать средства на возведение Вознесенского собора, строительная площадка которого упиралась в уже обветшавший Успенский храм. Тут-то и было решено перенести старую церковь в другое место. Ее разобрали и частично использовали, как строительный материал для новой, более масштабной Божией обители. Так в период с 1815 по 1829 годы в Ельце появился замечательный образчик российского зодчества.



Кстати сказать, новый храм изначально возводился еще и как памятник в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812-1814 годов. На кресты Успенской церкви почти наверняка любовался великий русский поэт А. С. Пушкин, проезжавший мимо в мае 1829 года, во время своего путешествия на Кавказ. Впрочем, самую заметную часть обители — колокольню, выполненную в стиле классицизма, построили несколько позже, в период с 1833 по 1841 годы. При храме также возведена часовня, сохранившаяся до наших дней с его юго-восточной стороны.

В 30-х годах XX века церковь Успения Пресвятой Богородицы, как и многие другие елецкие культовые сооружения, закрыли и превратили в складское помещение. Рассказывают, что в годы Великой Отечественной войны в трапезную часть храма угодила массивная фашистская авиабомба. Она пробила крышу трапезной, но чудом не взорвалась.

В дальнейшем, на протяжении десятков лет должного ухода за церковью не было, что негативно сказалось на ее состоянии и облике.

Первое богослужение здесь, после многих лет забвения, было совершено в праздник Успения Богородицы — 27 августа 1995 года. Сегодня здесь регулярно проходят службы, ведутся реставрационные работы.

Возрожденный Успенский храм, безусловно, станет одним из ярчайших украшений нашего древнего города.