Постановление администрации городского округа город Елец от 17.04.2024 №610 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 09.03.2022 № 393 «О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа город Елец» (с изменениями от 24.06.2022 № 1275, от 10.10.2022 № 1514, от 06.12.2022 № 1591, от 21.03.2023 № 67, от 18.05.2023 № 108, от 08.06.2023 № 132, от 14.08.2023 № 190, от 16.10.2023 № 283, от 11.12.2023 № 738)»