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Конкурс

Конкурс

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Администрация городского округа город Елец сообщает, что жители города с 22.04.2024 по 30.04.2024 могут оценить деятельность участников ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ельца по следующим критериям:
— качество предоставленных участниками товаров, работ и услуг;
— культура обслуживания;
— полнота ассортимента товаров, работ и услуг.
Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ссылка для голосования будет доступна с 22 апреля 2024 года на официальном сайте администрации городского округа город Елец в подразделе «Конкурсы» раздела «Малый и средний бизнес».

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