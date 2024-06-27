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Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 48:19:6010110, 48:19:6010111, 48:19:6010112
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Конкурс
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С. Е. Фадеева: «Каждый человек в душе — творец»
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