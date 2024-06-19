Липецкая молодежь может пройти обучение предпринимательству

Молодежь Липецка приглашают пройти отбор на образовательную программу «БИЗНЕС ЗАВОД», которую проводят департамент экономического развития администрации Липецка совместно с ЛООО «Открытая предпринимательская гильдия». Это двухмесячный интенсив, в рамках которого участники смогут попробовать свои силы в предпринимательстве и заработать первые деньги. К участию приглашаются граждане в возрасте от 14 до 25 лет.

Оставить заявку можно по ссылке. В мотивационном письме необходимо указать, почему именно вы должны попасть на «БИЗНЕС ЗАВОД», и кратко описать суть бизнес-идеи (проекта), который вы планируете реализовать. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробная информация на сайте проекта.

«Знания по предпринимательству помогут молодым людям определиться, насколько им это интересно, и если да – то способствуют созданию своего бизнеса не методом проб и ошибок, а правильно и безболезненно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.