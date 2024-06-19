Снять наличные на кассе можно в 403 торговых точках Липецкой области

Сервис «наличные на кассе» уже работает в 403 торговых точках Липецкой области. Это на 16% больше, чем год назад на эту же дату – 1 апреля. Данная услуга позволяет снимать деньги с дебетовой карты одновременно с покупкой на кассе в магазине. С одной карты можно снять не более 5 000 рублей в день и не более 30 000 рублей в месяц.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, услугу «наличные на кассе» оказывают во всех городах региона, но особенно она востребована в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов, и люди не могут снять наличные со своей карты. На 1 апреля этого года сервис работал в 17 из 18 муниципальных районов Липецкой области. За год количество таких торговых точек в сельской местности увеличилось на 22%. Торгово-сервисных предприятий, оказывающих эту услугу на селе, больше всего в Липецком и Добровском округах и Елецком районе.

Узнать, доступна ли услуга в магазине, можно по надписи на терминале оплаты или непосредственно у кассира. Чтобы снять деньги, человеку нужно сделать любую покупку. Перед оплатой необходимо предупредить продавца, какую сумму вы хотите получить наличными. Деньги будут включены в общий чек. После оплаты кассир выдаст нужную сумму.

«У жителей региона должна быть возможность распоряжаться своими денежными средствам и накоплениями без проблем и каких-либо сложностей. В связи с этим совершенствуются механизмы предоставления банковских услуг и совершения денежных переводов, в том числе с внедрением цифровых сервисов. При этом особое внимание уделяется безопасности финансов, защите граждан от мошенников и соблюдению законности в сфере обращения с деньгами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.