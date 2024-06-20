новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Благоустройство

Как госпаблики помогают ельчанам узнавать полезную информацию?

0 9

Напомним, что госпаблики — это официальные страницы различных госучреждений и ведомств в социальных сетях. Отличить их от обычных сообществ во «ВКонтакте» поможет метка «госорганизация» под названием группы.

Госпаблики информирует ельчан о своей деятельности, делятся полезной информацией и новостями, а также отвечают на вопросы пользователей прямо в комментариях.

Публикуем материал Управления лесного хозяйства Липецкой области об ограничении на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. https://vk.com/uprlesxoz48

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Реконструкция моста: все по графику

Заменили старые окна

Заменили старые окна

По поручению Путина в Липецкой области на запросы жителей…

Татьяна Дьяконова обсудила с аграриями Лебедянского района…

1 из 39
Новости ВРФ