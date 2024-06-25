Певец Хабиб выступит на День молодёжи в Ельце

День молодёжи Елец Липецкой области отметит насыщенной праздничной программой. Центральным событием станет выступление популярного певца Хабиба.

Откроет программу танцевальный фестиваль «Твоё время», который пройдёт в Городском парке 26 июня в 15:00. Дискотека от радиостанции «Первое сетевое» при участии DJ Lady Bo состоится 28 июня в Сквере имени Александра Пушкина. Серия мастер-классов от стендап-комиков, граффити-художников, танцоров и диджеев будет 29 июня в Петровском парке и Парке 40-летия Октября. Выступление творческих коллективов Ельца и хедлайнера праздника — популярного певца Хабиба — запланировано на 30 июня на площади Ленина. Подробная программа доступна по ссылке.

«В руках нашей молодёжи — будущее страны. Этот праздник объединит их и поможет почувствовать свою значимость, — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Организаторы подготовили много интересных локаций для ребят. Надеюсь, каждый гость праздника найдёт для себя интересные площадки».