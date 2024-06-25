Полпред Президента РФ в ЦФО поддержал проект по развитию экотроп в Липецкой области

Новые туристические экотропы могут появиться в Липецкой области. Их создание поддержал полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, который находится с рабочей поездкой в регионе. Вместе с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым полпред провёл встречу, посвящённую развитию туризма, на которую были приглашены инвесторы, краеведы и представители туриндустрии. Встреча прошла в неформальной обстановке в усадьбе Скорняково-Архангельское.

В числе основных вопросов обсуждали концепцию экотроп. Как сообщил губернатор, один из таких проектов уже получил федеральную поддержку – на грант в 500 тысяч рублей в прошлом году был создан маршрут «Горная страна в миниатюре» в окрестностях археологического парка «Аргамач». Сделали мостик через реку, оборудовали стоянку для велосипедов, установили гамаки для отдыха. За сезон сюда приехали пять тысяч туристов.

«Горная страна в миниатюре» – это 6-километровый маршрут, который проходит через каменное ущелье и входит в состав большой экотропы «Аргамач-Скорняково» протяжённостью 29 километров. Она связывает два района – Задонский и Елецкий. Проект набирает популярность у туристов, что способствует развитию соответствующей инфраструктуры.

Маршрут проходит по живописным природным местам – рекам, лугам, скалам, включает посещение храмов, усадьбы Скорняково-Архангельское, Археологического парка Аргамач, старинных мельницы и водонапорной башни. Путешествовать можно пешком или на велосипеде, можно выбрать сплав по реке или экскурсию с гидом.

На совещании было предложено развивать это направление. «На 20% у нас вырос турпоток. В прошлом году Липецкая область встретила почти миллион туристов. Сегодня решили, что нужно разработать ещё несколько экотроп, которые свяжут Кудыкину Гору, Олений парк, Воргол и Пальна-Михайловку. Думаю, это будет интересно и жителям региона», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо развивать электронные сервисы для туристов, которые сориентируют путешественников предпочитающих самостоятельный отдых.

«Много людей путешествуют самостоятельно на авто. Поручил профильному блоку доработать сайт и приложение «Липецкая земля», чтобы путешественники на интерактивной карте видели, где остановиться, где поесть или переночевать, где купить местные продукты или сувениры. Чтобы путешествовать по нашему региону было не только интересно, но и комфортно», – прокомментировал губернатор.