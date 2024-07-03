Игорь Артамонов встретился со стобалльниками ЕГЭ Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу со школьниками региона, набравшими максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене в 2024 году.

ЕГЭ по физике на максимум сдали девять одиннадцатиклассников, столько же – литературу. На 100 баллов химию знают восемь школьников, четверо – русский, столько же – английский язык, и ещё трое – математику. Двое показали наивысший результат, сдав историю, один – информатику. Ученик школы №59 Липецка Кирилл Строков стал единственным в регионе мультистобалльником, набрав максимум по физике и математике. Всего в Липецкой области – 39 стобалльников, восемь из них подготовили в гимназии №64 Липецка. Результаты предварительные, окончательные станут известны 19 июля, когда завершится резервный период сдачи ЕГЭ.

На встрече с губернатором региона выпускники рассказали о подготовке и сдаче экзаменов, а также планах на будущее. «Порадовало, что почти у половины стобалльников естественно-научный профиль и в планах после учёбы работа в родном регионе. Они – ценные кадры для нас. Перед ребятами сейчас открыты все двери. Главное, выбрать правильный путь», – прокомментировал Игорь Артамонов.